Paul Waring resiste a grandes rivais para obter a maior vitória em Abu Dhabi | Golfe

PA Media



Paul Waring produziu uma finalização impressionante para segurar um grupo de perseguição estelar e vencer o Campeonato HSBC de Abu Dhabi.

O jogador de 39 anos de Wirral assumiu o controle do evento com um recorde de percurso de 61 em Yas Links na sexta-feira, mas viu sua vantagem de cinco chutes no meio do caminho reduzida para um com 73 no sábado. Waring falou que se sentiu nervoso durante sua terceira rodada, mas mostrou nervos de aço em um fechamento impecável de 66 para garantir a vitória com um total de 24 abaixo do par.

O quatro vezes grande vencedor Rory McIlroy, o ex-campeão do Open Shane Lowry e as estrelas da Ryder Cup Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton e Thorbjørn Olesen estavam entre os que aumentaram a pressão sobre Waring durante uma emocionante rodada final. Mas Waring, cujo único título anterior do DP World Tour veio no Nordea Masters há mais de seis anos, respondeu ao ser pego por Hatton com um birdie de 40 pés no dia 17 e jogou o último impecavelmente para reivindicar a maior vitória de sua carreira.

“Significa muito para muitas outras coisas que acompanham essa vitória”, disse Waring, que sobe para o quinto lugar na Race to Dubai e deve reivindicar um dos 10 cartões do PGA Tour em oferta para 2025. “Estou um pouco surpreso agora.

“Aquele de 17, eu pude vê-lo rastreando todo o caminho e sabia que iria acertar. Assim que saiu da lâmina, eu sabia que estava dentro. Vou ser sincero, as pernas tremiam um pouco na última tacada. Eu só queria ter certeza de que nada mais poderia acontecer e foi ótimo incluir isso no último também.”

McIlroy foi o primeiro a atacar logo no início, quando o irlandês do norte fez birdie em quatro de seus primeiros seis buracos. Waring respondeu com ganhos consecutivos no início de sua rodada, mas a dupla inglesa Matthew Jordan e Matt Wallace se aproximou da liderança com os Eagles em sétimo e 11º, respectivamente. McIlroy errou um curto esforço de par no sétimo e de 2,5 metros para o birdie dois buracos depois, quando seu desafio acabou sendo insuficiente.

Waring foi recompensado por uma excelente tacada de bunker com um ganho no sétimo e birdied no 10º para manter o pelotão perseguidor afastado, mas perdeu uma chance viável aos 13 e desistiu no próximo. Ele então teve que lutar por um par depois de uma investida rebelde no dia 15, quando, à frente, o ex-vencedor Hatton fez birdie nos dois últimos para ver Waring ser pego pela primeira vez em dois dias e definir a meta do clube em 22 abaixo.

Paul Waring dá uma segunda tacada nervosa no buraco 18. Fotografia: Richard Heathcote/Getty Images

Então veio o momento de magia de Waring quando ele converteu de 40 pés no dia 17, antes de acertar um drive perfeito no final, correndo um three-wood pela parte de trás do green e subindo e descendo para selar a vitória. Hatton ficou em segundo com seu impressionante fechamento de 64, com McIlroy, Olesen e Wallace dividindo o terceiro com 21 abaixo. McIlroy ampliou sua liderança sobre Thriston Lawrence na Corrida para Dubai rumo ao evento final na próxima semana.

“Sinto-me numa boa posição”, disse McIlroy. “Eu vi Thriston atacando hoje e fiquei de olho na tabela de classificação e no que ele estava fazendo. Eu vi que ele postou 20 (menos). Cada tacada conta neste momento, e fiquei feliz por acertar as quatro no final e pelo menos me dar meia chance neste torneio esta semana, mas também me dar um pouco mais de proteção indo para Dubai na próxima semana também.”