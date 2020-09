Pegou fogo na estrada – Ônibus percorria trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Empresa ainda não passou detalhes do que aconteceu, mas informou que tomou todas as providências. Não há informações de feridos.

Um ônibus da empresa Petroacre, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco nesta terça-feira (22) pegou fogo na BR-364, próximo à cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. O G1 entrou em contato com a empresa, que confirmou o incidente, mas não passou mais detalhes.