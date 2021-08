Película térmica automotiva: o que é e como funciona?

Se você chegou até aqui, é porque tem interesse em instalar películas térmicas no seu veículo, não é verdade?

Ao contrário do que muitos imaginam, as películas automotivas – também chamadas de insulfilm – cumprem várias funções além da estética. Entre elas, a função térmica.

Hoje, as películas são fabricadas e instaladas com tecnologias de ponta, o que permite não só o bloqueio de raios ultravioleta, como também o controle da entrada de calor.

Neste artigo, explico qual é a tecnologia por trás da película térmica automotiva, falo sobre a média de preços no Brasil e o que diz a legislação sobre o uso de películas.

Informe-se, seguindo a leitura até o final!

Película térmica automotiva: qual é a sua tecnologia?

As películas são camadas instaladas em vidros: sejam de veículos, tetos, fachadas ou afins. Essas películas cumprem, hoje, diferentes funções, que vão muito além da estética que dão aos ambientes ou veículos.

A tecnologia começa desde a escolha do material, passa pela fabricação da película e vai até o processo de instalação nos vidros. Vou explicar especificamente a tecnologia por trás das películas térmicas automotivas.

Essas películas são, na maioria das vezes, compostas pela cerâmica – um material resistente e com alta capacidade de absorção de luz e calor. É justamente pela absorção que as películas de cerâmica possibilitam o equilíbrio térmico.

Na prática, os raios solares que transmitem calor permanecem retidos na cerâmica, sendo absorvidos por esse material. Com isso, o interior do veículo se mantém termicamente equilibrado.

Esse tipo de película costuma ter uma coloração azulada ou esverdeada, além de diferentes níveis de transparência. Para os veículos, a legislação vigente estabelece os graus mínimos de transparência para cada tipo de vidro. Veja a seguir.

Películas automotivas: o que diz o CONTRAN?

Como proprietário de veículo, uma de suas preocupações deve ser a qualidade das películas instaladas. Afinal, nem todas as películas têm a tecnologia que você viu no tópico anterior. Boa parte delas, inclusive, não bloqueia nem mesmo os raios UV.

Então, antes de comprar as películas para o seu veículo, garanta que elas sejam mesmo de qualidade. Como? Prefira marcas que já têm boa avaliação no mercado. Pesquise sobre o tipo de material usado e ouça a opinião de outros compradores.

Outra de suas preocupações, contudo, é com as leis de trânsito sobre o uso de película. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão que regulamenta a instalação de películas nos vidros do veículo.

Como consta em sua Resolução 254/2007, as películas devem obedecer a um grau mínimo de transparência, que são:

– mínimo de 75% de transparência para os vidros do para-brisa

– mínimo de 70% de transparência para os vidros laterais dianteiros

– mínimo de 28% de transparência para os demais vidros do veículo

O proprietário que descumprir essas normas coloca em risco a sua segurança, assim como a segurança de passageiros, ciclistas, pedestres e outros condutores. Além disso, pode ser penalizado, como você verá no tópico que se segue.

O CTB permite o uso de películas térmicas em veículos?

Sim! Como você viu até aqui, as películas cumprem diversas funções. Por isso mesmo, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não proíbe a sua instalação nos vidros do veículo, desde que sejam cumpridos os requisitos da Resolução 254/2007 do CONTRAN.

Os condutores que descumprirem essas normas e instalarem películas com graus de transparência menores do que os permitidos podem ser penalizados. Segundo o art. 230, inciso XVI, do CTB, essa é uma infração grave.

Para essa infração, a penalidade é a multa de R$ 195,23. Também são gerados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor e o veículo pode ser retido até que a situação seja corrigida (normalmente, isso é feito no local da abordagem).

Películas térmicas: quais as vantagens?

Não é uma coincidência o enorme crescimento da procura por películas automotivas. Com tecnologias cada vez mais avançadas, esses têm sido acessórios muito úteis para os condutores, especialmente os que passam muito tempo dirigindo.

Até aqui, você viu que as películas térmicas bloqueiam a entrada de calor solar, que permanece retido na camada de cerâmica – material que faz parte da composição dessas películas.

Outras funções das películas automotivas são:

– Bloqueio de raios ultravioleta (em até 99%)

– Bloqueio da entrada de calor solar, como você viu até aqui

– Maior equilíbrio térmico

– Menor necessidade de uso de ar-condicionado

– Aumento da resistência dos vidros do veículo, prevenindo estilhaçamentos

É importante ressaltar, mais uma vez, que essas funções só são cumpridas se você escolher películas de qualidade. Também é necessário prezar por um bom processo de instalação, o que aumenta a vida útil das películas térmicas.

E qual é a média de preços das películas? Essa informação varia muito de estado a estado e dependendo da marca que você escolher. Influenciam, ainda, os vidros nos quais você irá instalar as películas.

Portanto, para ter uma informação exata, o mais indicado é solicitar orçamentos específicos para as suas necessidades e fazer uma boa pesquisa de mercado antes de executar a compra.

Segundo Gilvan Pereira, proprietário da ÁgilFfilm em Belo Horizonte, as películas mais vendidas são de alto rendimento, ou seja, aquelas que bloqueiam em 99% a incidência de raios ultravioleta e com alto bloqueio de calor com ótima visibilidade interna, inclusive à noite.

“São películas cuja garantia é superior às vendidas no mercado, de procedência americana e que são capazes de reduzir consideravelmente os custos com climatização do veículo, além de proteger a pele, proporcionando maior conforto térmico e visual.” – Explica.

Para que o consumidor tenha certeza da qualidade do material aplicado em seus vidros, as lojas mais confiáveis oferecem um teste de redução de calor logo após a instalação. Por isso, fique atento!