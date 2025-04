Pelo menos 27 morrem no colapso do telhado do clube – DW – 04/04/2025

Paquistão Expeliu milhares de cidadãos afegãos nos últimos dias em um novo passeio de repatriação após o vencimento de um prazo de 31 de março para que eles saíssem.

Os afegãos que possuem cartões de cidadãos afegãos (ACC), emitidos pelas autoridades paquistaneses e mantidos por 800.000 pessoas, segundo as Nações Unidas, foram instruídas a deixar ou enfrentar deportação ao Afeganistão após o prazo.

Na terça -feira, o ACNURa Agência de Refugiados da ONU, informou que pelo menos 8.906 nacionais afegãos foram deportados desde 1º de abril.

Um funcionário do governo paquistanês confirmou a mudança e declarou: “Nossa campanha está ganhando força, e a repressão contra imigrantes ilegais foi intensificada”.

O Taliban Governo na vizinha Afeganistão condenou a “violência” usada pelo Paquistão para expulsar os afegãos do país.

Grupos de direitos humanos levantaram preocupações

O Paquistão começou o Deportação em massa de refugiados afegãos em 2023.

Islamabad disse que a viagem faz parte de uma campanha destinada a reprimir os migrantes que estão no país ilegalmente.

Cerca de 845.000 afegãos deixaram o Paquistão nos últimos 18 meses, figuras da Organização Internacional para Migração. O Paquistão diz que três milhões de afegãos permanecem.

Os afegãos cruzando a fronteira disseram à agência de notícias francesa AFP que eles deixaram suas casas sem levar todos os seus pertences ou dinheiro, com alguns arredondados e levados diretamente para a fronteira.

“O Paquistão está abandonando seu compromisso internacional de não enviar as pessoas de volta para onde seus direitos estão em risco”, disse Fereshta Abbasi, do Afeganistão Human Rights Watch.

Cabul chamou o repatriamento como deportação forçada.

“Os maus -tratos infligidos pelos países vizinhos são inaceitáveis ​​e intoleráveis”, disse o ministério do Taliban de Refugiados e o repatriamento escreveu em X.

“Todos os refugiados devem ser capazes de pegar seu dinheiro, pertences e propriedades”, acrescentou.

O Taliban O governo também acusou Islamabad por usar os migrantes afegãos por “objetivos políticos”.

Cabul, Islamabad Row em meio a uma repressão crescente

Nos últimos três anos, o relacionamento do Paquistão com o vizinho Afeganistão se deteriorou. Islamabad detém as autoridades do Taliban no Afeganistão responsáveis ​​por sua incapacidade de controlar as operações do Paquistão Tehreek-e-Taliban (TTP), um grupo militante que se formou em 2007 e conduzido numerosos ataques às forças de segurança paquistanesas.

À medida que as tensões transfronteiriças com o regime do Taliban aumentavam, também foram levantadas preocupações sobre o bem-estar dos afegãos no Paquistão em meio a relatos de suposta intimidação e prisões. O Relator Especial da ONU expressou suas preocupações, afirmando que os afegãos na área merecem tratamento mais humano.

O Paquistão disse que planeja acelerar o desejo de repatriar milhões de Afegãos que atravessaram a fronteira durante décadas de conflito armado em seu país de origem e depois que o Taliban tomou o poder em 2021.

Editado por: Louis Oelofse