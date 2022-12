Peruanos que moram no Brasil se dizem preocupados com familiares: ‘país está dividido’

“Falei com um irmão meu hoje [quarta, 7] para ver o que está acontecendo lá e aí ele me falou que o presidente tentou fechar o congresso porque não aprova algumas coisas e não teve o apoio dos policiais militares e se deu mal. Mas, essa é a única opção que ele teria para mudar um pouco a política no Peru. Como não teve apoio, se deu mal e agora está detido. Sou a favor do atual governo e meu irmão também, porque até que se prove o contrário é uma pessoa honesta, trabalhadora, de esquerda, ele queria fazer uma política nova, renovar todas as pessoas que estão corrompidas”, afirmou.