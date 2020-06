PF pega R$ 750 mil em caixa térmica na casa do número 2 da Saúde do Pará

Apesar da pandemia causada pelo novo coronavírus e a incerteza sobre o período em que a eleição deste ano será realizada, a movimentação política na corrida à Prefeitura de Rio Branco se intensifica. E dos 12 pré-candidatos ao Executivo da maior cidade do Acre, três se destacam no cenário local por serem lideranças formadas ou em processo de formação da escola de estudo político RenovaBR, ação apartidária que busca implantar boas práticas em todo o Brasil.

O movimento aplica formações continuadas durante todo o ano. Remanescentes desse projeto são o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) Minoru Kinpara (PSDB) e o jovem Jefferson Barroso (PDT). Também integrante do movimento, o empresário Jebert Nascimento (Republicanos) está no último estágio de formação do processo que iniciou no ano passado. Há mais de 20 anos no mercado, Nascimento possui a maior empresa na área da terceirização no Acre, a JWC Multiserviços.

“Depois de me candidatar, ser selecionado e passar por todas as etapas, para avançar nos estágios é necessário passar nas provas. Agora estou na fase de extensão do último curso que fiz sobre pré-campanha e campanha. Junto com outros alunos, estou sendo acompanhado por um mentor. Do meu ingresso no Renova em 2019 até agora, minha visão sobre as políticas públicas que precisam ser executadas de forma séria e eficiente está muito mais aprofundada e técnica”, diz o empresário.

Os representantes nacionais da organização, fundada em 2017, explicam que o RenovaBR é uma iniciativa que busca capacitar de forma técnica e suprapartidária os novos quadros para a política brasileira. De lá saíram nomes que ganharam destaque no cenário nacional como os deputados federais Felipe Rigoni (PSB-ES), Tabata Amaral (PDT-SP) e Joênia Wapichana (Rede-RR), que compõem a Câmara dos Deputados nos trabalhos desenvolvidos em diversas comissões e no Plenário.

Dos três integrantes do RenovaBR em Rio Branco, apenas Nascimento nunca teve o nome desvinculado de cenários políticos anteriores. Kinpara, por exemplo, já foi candidato ao Senado Federal em 2018 pela Rede Sustentabilidade. Também no mesmo ano, Barroso disputou uma vaga à Câmara dos Deputados. Antes disso, ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Apesar da falta de experiência no pleito eleitoral, frente a de seus concorrentes e colegas de curso, o empresário afirma querer contribuir com o desenvolvimento econômico local por meio de uma política eficiente e próxima do rio-branquense.

“Precisamos deixar o campo político-partidário de lado para dar vez às evidências. A partir delas a gente desenvolve um trabalho técnico e eficiente com foco na gestão. Meu objetivo é o bem coletivo para minimizar a desigualdade social na nossa cidade e consequentemente valorizar a democracia. Justamente por isso procurei as formações do Renova. É preciso estar muito bem capacitado para encarar esse desafio totalmente novo, mas me sinto pronto pra isso”, finaliza Jebert.

