PGE/AC realiza capacitação sobre gestão de bens imóveis para servidores da Sead

Carlos Alexandre



O estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, será espaço de grande celebração para os entusiastas do futebol no próximo dia 24 de novembro. Após uma reforma ampla, o local reabre suas portas com um amistoso entre Flamengo e Santa Cruz do Acre, atraindo torcedores de todo o estado.

O evento é uma realização do governo do Acre, que investiu R$ 4,5 milhões para revitalizar o estádio, que agora conta com uma infraestrutura modernizada e segura, com capacidade para 13.784 espectadores.

Os ingressos para o amistoso podem ser trocados a partir de quinta-feira, 14, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível e um brinquedo. Os pontos de troca em Rio Branco estão localizados nas lojas da rede de supermercados Arasuper. Confira os endereços:

Arasuper Sobral: Estrada Deputado José Rui da Silveira Lino, nº 1.586, bairro Aeroporto Velho;

Arasuper Aviário: Estrada do Aviário, nº 122, bairro Aviário;

Arasuper Wanderley Dantas: Estrada das Placas, nº 2.504, bairro Wanderley Dantas;

Arasuper Tangará: Av. Nações Unidas, nº 3.718, Conj. Tangará, bairro Estação Experimental;

Arasuper Isaura Parente: Rua Isaura Parente, nº 722, bairro Isaura Parente;

Arasuper Via Chico Mendes: Via Chico Mendes, nº 484, bairro Triângulo Velho.

Para os moradores de Cruzeiro do Sul, a troca de ingressos pode ser realizada no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado.

Os portões do estádio estarão abertos às 14 horas, para a recepção dos torcedores, com o início da partida previsto para as 17 horas.

Nos últimos meses, o estádio passou por uma série de melhorias, atendendo às exigências de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nos preparativos finais para a festa de reabertura, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, convida a população para participar: “Estamos aprimorando cada espaço da Arena da Floresta para tornar o local confortável, seguro e de orgulho para os acreanos. Agradeço o empenho do governador Gladson Cameli e dos demais colegas do Estado que estão voltando seus esforços para esse objetivo em comum”.

Além de receber o time sub-20 do Flamengo, uma das grandes paixões da torcida local, o campo acreano contará com a atuação de atletas locais do Santa Cruz Acre Esporte Clube, time que atua desde 2022 e está em crescimento constante, contando atualmente com 125 atletas, distribuídos em categorias masculinas sub 13, 15, 17 e 20.

A realização da partida de futebol, que marcará a reinauguração do estádio Arena da Floresta, promete ir além, sendo um momento relevante não apenas para os amantes do esporte, mas para toda a população do Acre. O evento busca movimentar a economia local, atrair atenção nacional e consolidar o estádio como espaço de práticas desportivas de alto rendimento.

Visualizações: 2