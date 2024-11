Pilotos de F1 se unem para emitir declaração exigindo que a FIA os trate como adultos | Fórmula Um

Giles Richards



Os pilotos de Fórmula 1 exigiram que a FIA pare de tratá-los como crianças, em uma acusação contundente às políticas recentes do órgão dirigente e ao seu presidente, Mohammed Ben Sulayem.

A Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA), que representa os pilotos de F1, emitiu uma declaração fortemente redigida e altamente crítica na quinta-feira, abordando a recente controvérsia sobre palavrões. Questionou o “tom e linguagem” utilizados por Ben Sulayem e questionou a transparência financeira da FIA, numa crítica altamente invulgar e muito pública que coloca a FIA numa posição difícil.

Depois de ambos Max Verstappen e Charles Leclerc foram recentemente punidos por xingar nas conferências de imprensa da FIA. O sentimento entre os pilotos era de que o corpo diretivo estava exagerando. Na quinta-feira, a sua reação contundente e unida foi a primeira declaração pública coletiva desde 2017 – indicativa da sua frustração com a FIA e Ben Sulayem.

“Há uma diferença entre palavrões com a intenção de insultar os outros e palavrões mais casuais, como aqueles que você pode usar para descrever o mau tempo ou mesmo um objeto inanimado, como um carro de F1 ou uma situação de direção”, disse o comunicado.

“Pedimos ao presidente da FIA que considere o seu próprio tom e linguagem ao falar com os nossos pilotos membros, ou mesmo sobre eles, seja num fórum público ou de outra forma. Além disso, nossos membros são adultos. Eles não precisam receber instruções da mídia sobre assuntos tão triviais como o uso de joias ou cuecas.”

Esta última referência é ao período em que Ben Sulayem insistiu na aplicação de regras em torno de jóias e roupas íntimas, o que também provocou descontentamento dos motoristas e, no caso do piercing no nariz de Lewis Hamilton, levou a um longo impasse com o piloto britânico.

Acredita-se que a última repressão aos palavrões tenha vindo diretamente de Ben Sulayem, que deu uma entrevista pouco antes da punição de Verstappen, na qual disse que não queria que os pilotos xingassem e afirmou que a F1 deve “diferenciar entre nosso esporte – o automobilismo – e a música rap”. ”.

O comentário foi criticado causticamente por Hamilton imediatamente depois. “Dizer ‘rappers’ é muito estereotipado”, disse ele. “Se você pensar bem, a maioria dos rappers são negros, então diz: ‘Não somos como eles’. Essa é a escolha errada de palavras e há um elemento racial aí.”

Verstappen recebeu um período de serviço comunitário por sua contravenção em Cingapura, quando descreveu seu carro como “fodido”. Ele reagiu à punição com fúria fria e praticamente se recusou a falar nas conferências de imprensa subsequentes da FIA, em vez disso conversando alegremente com a mídia depois. Leclerc foi multado em € 10.000 por dizer: “Eu estava tipo: ‘Foda-se’”, em referência a estar em um momento arriscado na pista o Grande Prêmio do México.

Fora dos incidentes de corrida em pista, que geralmente são punidos com penalidades de tempo ou de grid, a sanção mais comum da FIA são as multas e os pilotos também estão claramente insatisfeitos com a política e com a forma como essas receitas estão sendo gerenciadas.

“A GPDA expressou, em inúmeras ocasiões, a sua opinião de que as multas monetárias aos condutores não são apropriadas para o nosso desporto”, continua o comunicado. “Nos últimos três anos, pedimos ao presidente da FIA que compartilhasse os detalhes e a estratégia sobre como as multas financeiras da FIA são alocadas e onde os fundos são gastos.

pular a promoção do boletim informativo O melhor do nosso jornalismo esportivo dos últimos sete dias e um alerta sobre a ação do fim de semana Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

“Mais uma vez solicitamos que o presidente da FIA forneça transparência financeira e diálogo direto e aberto conosco. Todas as partes interessadas (FIA, F1, as equipas e a GPDA) devem determinar em conjunto como e se o dinheiro será gasto em benefício do desporto.”

Todos os 20 pilotos de F1 são membros do GPDA e o presidente é o ex-piloto Alex Wurz. Seus diretores incluem o piloto da Mercedes George Russell e o ex-campeão mundial Sebastian Vettel.

A declaração termina com um apelo para trabalhar com a FIA para resolver a situação.

A FIA foi contatada para comentar.