PM fecha centro de distribuição de drogas e prende traficante no Mocinha Magalhães

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de um traficante de 59 anos e na apreensão de drogas no final da tarde desta terça-feira, 17, em uma residência localizada na rua Melancia, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia anônima de que um homem distribuía drogas para os traficantes do bairro. Os policiais se deslocaram até o local, fizeram uma revista na casa e encontraram 116 trouxinhas de pasta a base cocaína que estava dentro de um fogão, 2 kg de barrilha em uma bacia, 1 balança e uma lista do tráfico de drogas, com uma relação de quem comprava e estava em débito com a boca de fumo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.