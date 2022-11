PM instala grades de contenção para evitar ocupação de manifestantes em ato golpista no Acre

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar que as áreas travadas por atos golpistas no Acre sejam desobstruídas com a saída dos manifestantes, a Polícia Militar instalou, na tarde desta segunda-feira (7), grades de contenção para evitar que o grupo ocupe a rua de acesso ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, em Rio Branco.