Polícia Civil apreende mais de 1kg de Maconha do tipo Skank, em Rio Branco

Na tarde dessa quinta-feira, 1, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, com apoio do Núcleo de Operações com Cães – NOC, apreendeu 1,5kg (um quilo e meio) de material entorpecente, maconha modificada (Skank).

Após o trabalho do cão policial Duke, foi possível identificar duas encomendas, quero e tinham como destino o município de Fortaleza/CE.

Durante a ação policial dois objetos foram apontados pelo trabalho de farejo do cão policial, uma panela de pressão e um cachorro de porcelana que estavam sendo despachados para o estado do Ceará.

A apreensão do entorpecente se deu em decorrência da colaboração da área de Segurança Corporativa dos Correios.

