Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão no Iapen para apurar supostos atos de corrupção

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 10, Policiais Civis da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (Decor) cumprem mandado de busca e apreensão no Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

De acordo com as informações repassadas ao ac24horas, no momento nenhum servidor pode entrar ou sair do órgão penitenciário. A suspeita é de supostas irregularidades no Iapen. A operação é comandada pelo delegado Alcino Júnior.

A assessoria da Polícia Civil informou que até o momento não há maiores informações sobre a operação desencadeada e nem o número exato de mandados de prisão.