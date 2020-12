Polícia Civil do Acre deflagra “Operação Flash Point ”e prende 5 pessoas em Mâncio Lima e Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio das Delegacias de Macio Lima, Rodrigues Ales e Cruzeiro do Sul, além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira, 16, “Operação Flash Point” para cumprimento de 14 mandados judiciais em desfavor de pessoas com envolvimento direto em organização criminosa que agia no cometimento de delitos, nas cidades de Mâncio Lima e Rodrigues Alves; região do Juruá.

O trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre durou cerca de 60 dias e contou com apoio das polícias civis das delegacias dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Aves, o que possibilitou a identificação dos alvos com ligações criminosas que agiam dentro das referidas cidades com ligações com outras cidades vizinhas como Cruzeiro do Sul.

A ofensiva policial foi coordenada pelo Delegado Pedro Paulo Buzolin com início nas primeiras horas desta quarta-feira, 16, e contou com a participação de cerca de 60 agentes da Polícia Judiciária, 15 viaturas caracterizadas, além do apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) e das equipes adas delegacias gerais de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

No total, foram presas 5 pessoas ligadas ao crime organizado apontadas durante investigação de participação efetiva no cometimento de delitos. O processo investigativo durou cerca de 60 dias o que identificou os mesmos como pertencentes a facções que agiam nos municípios.

A ação policial teve como principal objetivo obter subsídios suficientes que comprovam a participação e identificação de mais pessoas envolvidas na pratica criminosa além da prisão de alguns membros que agiam nos municípios.

O nome da operação faz referencia a localização das cidades envolvidas na ação policial onde foram identificados pontos de maior incidência em crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, Flash Point traduzido para o português significa: Ponto Quente.