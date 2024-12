Polícia Civil do Acre entrega pistolas a agentes e escrivães como parte da modernização do armamento

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e do Corpo de Bombeiros do Estado, com o apoio da Prefeitura de Rodrigues Alves, está atuando nesta sexta-feira, 13, no resgate de uma unidade básica de saúde (UBS) fluvial que submergiu na comunidade Agrovila do Muju, no Rio Juruá. A operação foi solicitada pela prefeitura, e o Deracre deslocou uma balsa, máquinas e equipes para a remoção.

“Nossa regional em Cruzeiro do Sul, representada pelo Mauri Barboza, está totalmente mobilizada. Contamos com máquinas, trabalhadores e uma balsa no local, além de cinco balsas menores para garantir a travessia da população. A prefeitura também disponibilizou uma balsa maior para atender emergências, como o transporte de veículos do Samu”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A operação conta com acompanhamento do prefeito Jailson Amorim, do prefeito eleito, Salatiel Magalhães, e do representante regional do Deracre, Mauri Barboza. O Corpo de Bombeiros, com mergulhadores e equipamentos especializados, enfrenta desafios no reflutuamento da embarcação.

Segundo o capitão Josadac Cavalcante, o processo é complexo devido ao peso da UBS e à ruptura dos cabos de aço. Além disso, o aumento do nível do rio tem causado danos aos materiais internos.

“Seguimos empenhados no trabalho para reflutuar a UBS e restabelecer o atendimento à população o mais rápido possível”, concluiu o capitão.

