Três ex-jogadores de rugby de Grenoble condenados a 12 a 14 anos de prisão por estuprar uma estudante após uma partida

Após duas semanas de julgamento à porta fechada e mais de nove horas de deliberação, três ex-jogadores de rugby de Grenoble foram condenados, sexta-feira, 13 de dezembro, a penas de doze a quatorze anos de prisão criminal por terem estuprado uma jovem, em 2017, em Bordeaux, depois de uma noite muito alcoólica que se seguiu a uma partida do campeonato Top 14.

Em detalhe, o irlandês Denis Coulson e o francês Loïck Jammes foram condenados a catorze anos de prisão, e o neozelandês Rory Grice a doze anos.

Essas condenações estão de acordo com as requisições do procurador-geral. Os atos de “estupro coletivo” de que foram acusados ​​são puníveis com vinte anos de prisão. Os advogados dos três homens anunciaram o desejo de recorrer e apresentar um pedido de libertação o mais rapidamente possível.

Na manhã de 12 de março de 2017, a vítima, então com 20 anos, saiu aos prantos de um hotel em Mérignac, nos arredores de Bordéus, onde a equipa de Grenoble se hospedou após a derrota para o Union Bordeaux-Bègles. A estudante havia feito denúncia, afirmando que conheceu jogadores em um bar e os seguiu até uma boate durante uma noite muito alcoólica, sem se lembrar do que aconteceu a seguir. Ela acrescentou que acordou no dia seguinte, nua em uma cama com uma muleta na vagina, cercada por dois homens nus e outros vestidos.

A vítima alcoólatra ao nível de 2,2 a 3 gramas de álcool por litro de sangue

Coulson, Jammes e Grice admitiram ter tido relações sexuais com a jovem mas garantiram desde o início que ela consentia e até tomava iniciativas, versão mantida no julgamento. Com base, nomeadamente, num vídeo filmado por Coulson, a acusação mencionou várias felações e a introdução de uma banana, uma mamadeira e muletas na vagina da vítima.

Segundo um especialista toxicológico, ela tinha entre 2,2 e 3 gramas de álcool por litro de sangue. Segundo imagens de videovigilância, ela mal conseguia ficar em pé quando chegou ao hotel, a ponto de ser “constantemente mantido” por um dos acusados.

Corinne Dreyfus-Schmidt, advogada do irlandês Denis Coulson, agora com 30 anos e convertido à construção, disse “extremamente chocado” pelo veredicto. “O tribunal não teve em conta o facto de os factos remontarem a sete anos, de o meu cliente ter na altura 22 anos e de não ter cumprido nenhum dia de detenção. Qual é o benefício para a sociedade de condená-lo a quatorze anos? Nenhuma, exceto para destruir uma vida”ela disse.

Um dos advogados de Loïck Jammes, Me Jean-Félix Luciani, também denunciou “Sentenças injustas, de gravidade certamente evidente, mas que permanecem sentenças de primeira instância”.

“Esta noite, enviámos uma mensagem, dissemos a uma vítima que acreditamos nela (…) Dissemos a estes rapazes que não tinham o direito de fazer o que fizeram à vítima”por outro lado reagiu Me Grégoire Mouly, advogado da vítima.

“Isso envia um sinal muito forte aos homens deste país, ao mundo do rugby e também às mulheres. Senhoras, vocês podem se vestir como quiserem, beber o quanto quiserem, essa liberdade não tem preço, mesmo que quiséssemos questioná-la”disse outro advogado da vítima, Me Gaessy Gros.

Dois outros jogadores condenados por não intervir

Ao contrário de Denis Coulson, Loïck Jammes (30 anos) e Rory Grice (34 anos) ainda jogam rugby, o primeiro em Aix-en-Provence e o segundo em Oyonnax, dois clubes Pro D2. O clube Provence Rugby, que manifestou num comunicado de imprensa a sua “pensamentos sinceros para o reclamante”disse para reservar “o direito de tomar decisões adicionais” contra Jammes, garantindo ao mesmo tempo “obviamente respeitar a possibilidade de recurso”.

O Tribunal de Justiça de Gironde condenou ainda o irlandês Chris Farrell (31 anos), que também joga no Oyonnax, a quatro anos de prisão, dois dos quais suspensos, e o neozelandês Dylan Hayes (30 anos), hoje desempregado, dois anos suspensos, por terem testemunhado a totalidade ou parte dos acontecimentos sem intervir.

Este veredicto surge três dias depois do indeferimento pronunciado pelos tribunais argentinos no processo por violação agravada que visou dois internacionais franceses, Oscar Jegou e Hugo Auradou. Considerou que a sua relação com o queixoso, conhecido numa discoteca na noite da sua primeira selecção na Argentina, tinha sido consensual. O advogado deste último recorrerá.

