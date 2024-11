Polícia Civil do Acre participa do 1º Encontro Interagências de Inteligência das Regiões Norte e Nordeste

Samuel Bryan



Em uma noite marcada pela emoção e pelo reconhecimento profissional, os vencedores do 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Jornalista Val Sales foram anunciados nesta quinta-feira, 28, no espaço Afa Jardim, em Rio Branco. O evento reuniu jornalistas, radialistas, fotógrafos e comunicadores de todo o estado, além de autoridades e familiares, para homenagear profissionais que se dedicam à missão de informar a sociedade acreana. Mais do que uma premiação, a cerimônia reafirmou o compromisso do governo do Acre com a valorização da imprensa como pilar da democracia.

O prêmio, promovido pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), recebeu 106 trabalhos concorrentes, abrangendo diversas áreas, como cultura, segurança, educação, meio ambiente, cidadania e direitos humanos. Os vencedores nas categorias Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto foram agraciados com prêmios de até R$ 15 mil, enquanto a categoria Estudante celebrou novos talentos, com valores entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

Reafirmando seu bom relacionamento com a imprensa acreana, de quem sempre aceitou críticas construtivas na construção de bons relacionamentos com a máquina pública, o governador Gladson Cameli esteve presente na cerimônia, ratificando inclusive seu papel como grande comunicador.

“Hoje celebramos não apenas a excelência do jornalismo acreano, mas o seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais consciente, participativa e democrática. A imprensa é uma ponte entre o governo e o povo, e este prêmio é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a transparência e a valorização de cada profissional que, com dedicação e coragem, leva a informação ao nosso povo. Quero destacar que, mesmo diante das críticas, vejo nelas a oportunidade de crescermos e fazermos mais pelo Acre. Minha gratidão a todos que constroem, todos os dias, a história do nosso estado com ética, paixão e verdade”, destacou o governador Gladson Cameli em seu discurso.

Homenagens e memória

A cerimônia prestou tributo à jornalista Val Sales, cujo nome batiza a premiação deste ano. Reconhecida por sua integridade e dedicação, Val foi lembrada com carinho por colegas e autoridades. “Val Sales foi uma inspiração para todos nós. Seu legado de amor e compromisso com a profissão é um exemplo eterno”, afirmou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Outro momento de comoção foi a homenagem ao fotojornalista Marcos Vicentti, carinhosamente chamado de “Marcão”. Falecido recentemente, deixou um legado de imagens que retratam a essência do povo e da terra acreana. O governador anunciou que a edição de 2025 do prêmio será dedicada ao fotógrafo, uma decisão recebida com aplausos calorosos.

Silvio Martinello, ícone do jornalismo acreano, também foi celebrado. Natural de Criciúma (SC) e “acreano de coração”, ele construiu uma trajetória de mais de cinco décadas narrando as histórias da floresta e levando o Acre para o Brasil e o mundo. A homenagem reconheceu sua contribuição para o fortalecimento da comunicação no estado.

Avanços na comunicação pública

Além das homenagens, a secretária Nayara Lessa destacou os investimentos feitos pelo governo na comunicação pública. Entre as conquistas recentes, estão a revitalização da Rádio Difusora Acreana, que agora conta com equipamentos modernos, e a elaboração do Manual de Redação da Agência de Notícias do Acre, previsto para ser lançado em janeiro de 2025.

“A comunicação do governo deixou de ser apenas uma assessoria, para se tornar uma agência que democratiza o acesso à informação, combatendo as fake news e promovendo o diálogo com a sociedade”, observou Nayara. A gestora também agradeceu a união da equipe da Secom, que enfrentou desafios, como a perda de Vicentti, mas se fortaleceu na missão de levar informações relevantes à população.

Os grandes vencedores

O Prêmio de Jornalismo do Governo do Acre destacou, mais uma vez, o talento e a dedicação de profissionais e estudantes da comunicação em diversas categorias. A iniciativa busca valorizar o jornalismo de qualidade, reconhecer histórias que impactam a sociedade e enaltecer o papel da imprensa no fortalecimento da cidadania.

O evento, que celebrou a diversidade de abordagens e formatos, contou com seis categorias principais: Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo, Foto e Estudante. Em cada uma, profissionais e acadêmicos apresentaram trabalhos que evidenciaram desde questões sociais e culturais até temas ambientais e de saúde pública.

Texto: 1º lugar: Anne Christine Moura do Nascimento, com a reportagem “Ano de extremos: Acre enfrenta a segunda maior cheia e a maior seca da história em 2024”, publicada no portal AgazetaDoAcre.com. 2º lugar: Aline do Nascimento Lima , com a matéria “Socioeducando do AC tira 920 pontos na redação do Enem 2023: “Percebi que o estudo transformaria minha vida”, publicada no G1 Acre.

Áudio: 1º lugar: Janequeli Coelho da Silva Nunes, da Rádio Ecoacre, com o projeto “Mentes Livres”, sobre ressocialização no sistema prisional. 2º lugar: Rita Cordeli Farias de Pontes, com a reportagem “Praff: Programa de Reabilitação e Assistência Aos Fissurados da Face, da Fundhacre, já devolveu qualidade de vida a 800 pacientes”, veiculada na rádio CBN.

Telejornalismo: 1º lugar: Aline Rocha, com a reportagem “Juntos pela proteção à mulher”, veiculada na Rede Amazônica. 2º lugar: Richard Lauriano, com a série “Bioeconomia”, veiculada na Rede Amazônica.

Web Vídeo: 1º lugar: Suene de Almeida Bezerra, com “Vídeo: conheça a casa que há quase cem anos acolhe hansenianos no Acre”, publicado no portal Contilnet. 2º lugar: Anne Nascimento, com “Rádio Difusora 80 anos”, veiculado no portal AgazetaDoAcre.com.

Foto: 1º lugar: Juan Vicent Gonzáles Diaz, com o trabalho: Ano de extremos: Acre enfrenta a segunda maior cheia e a maior seca da história, publicado no portal AgazetaDoAcre.com. 2º lugar: Gleison Mendes Júnior, com a fotografia “Rio Branco registra segunda maior enchente da história”, publicada no site Contilnet .

Estudante: 1º lugar: Victor Manoel Figueira Castro, com a matéria “No Dia Nacional Contra a Homofobia, conheça o 1º Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+ do Acre”, publicada no portal Contilnet. 2º lugar: Aline Pontes, com a matéria “Outubro Rosa”, veiculada na TV Norte.



Victor Castro, vencedor na categoria Estudante, destacou a importância de acreditar no jornalismo como instrumento de transformação. “Faz um ano que entrei na carreira jornalística, e esse prêmio, tão no início, mostra que vale a pena acreditar no que você escreve. O reconhecimento valida o trabalho e incentiva a luta por causas importantes”, afirmou.

Anne Christine Moura do Nascimento, vencedora de duas categorias, relembrou os desafios dos últimos anos e o impacto de suas matérias. “Quisemos abordar as mudanças climáticas, porque vivenciamos os extremos neste ano. Saber que nosso trabalho tem esse alcance é extremamente gratificante”, disse. Além disso, ela celebrou a oportunidade de ser a porta-voz de um marco histórico, ao homenagear os 80 anos da Rádio Difusora.

Já Aline Rocha, vencedora em Telejornalismo, destacou o papel social de sua reportagem sobre a violência contra a mulher. “Nossa matéria foi feita para chegar a toda a população acreana. Estamos saindo daqui com a certeza de que nosso trabalho contribuiu para a conscientização e combate à violência”, celebrou.

Compromisso com a democracia

O Prêmio de Comunicação do Governo do Acre foi mais do que uma celebração; foi um símbolo do papel essencial da comunicação no fortalecimento da democracia. O governador Gladson Cameli reafirmou seu apoio irrestrito à imprensa, ressaltando que a liberdade de expressão e o trabalho ético dos comunicadores são fundamentais para o desenvolvimento do estado.

“Juntos, estamos escrevendo as mais belas páginas da história do Acre. Que o propósito de todos nós seja sempre colocar as pessoas e a informação em primeiro lugar”, convidou Cameli.

A noite foi encerrada com confraternizações e uma celebração à altura da importância do jornalismo acreano, reforçando a mensagem de que a informação, bem conduzida, é um dos pilares para um estado mais justo, democrático e inclusivo.

Visualizações: 4