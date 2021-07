Policia Civil prende cinco, apreende droga, arma e recupera parte de carga roubada em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu no final da tarde deste sábado, 24, 05 indivíduos envolvidos em roubo de carga de celulares em Rio Branco.

As prisões ocorreram em uma residência localizada no Bairro Triângulo Novo, região do Segundo Distrito da capital.

Investigadores da especializada deram cumprimento ao mandado de busca que ensejou na prisão em desfavor de 05 indivíduos envolvidos no roubo a uma carga de celulares que abasteceria lojas na capital.

O roubo da carga, contendo 350 celulares, ocorreu no último dia 22, e ao tomar conhecimento do fato a equipe de especializada deu inicio a investigação logrando êxito na prisão dos envolvidos.

Além de dezenas de celulares recuperados, drogas – já embaladas e prontas para serem comercializadas – uma arma de fogo municiada, também foram apreendidas.

Os presos responderão por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

De acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, a investigação continua no sentido de recuperar o restante da carga e identificar novos envolvidos.

A Polícia alerta a população para não adquirir nenhum produto que não tenha procedência ou nota fiscal.

Ascom