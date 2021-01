Polícia Civil prende criminosos que vinham aterrorizando zona rural de Bujari

A Polícia Civil de Bujari prendeu, na noite desta quinta-feira, 7, com o apoio de agentes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), dois faccionados que vinham aterrorizando moradores na zona rural do município.

Segundo informou o delegado Bruno Coelho, titular de Bujari, os criminosos invadiram uma propriedade rural na madrugada anterior e agiram com muita violência contra os moradores, que foram amarrados no banheiro enquanto a casa era roubada.

Ainda de acordo com o delegado, um dos suspeitos presos havia saído do presídio há cerca de dois meses, onde cumpria pena de condenação por roubo e organização criminosa. Ele havia passado ao regime semiaberto e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

No momento do crime, a dupla estava portando uma escopeta e um pedaço de madeira. O segundo indivíduo também tem passagem pela polícia. Ambos são suspeitos de praticar vários roubos e furtos na região, causando pânico entre os residentes da área.

Os dois criminosos, apontados pelo delegado como de altíssima periculosidade, foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia do município, onde foram tomados os procedimentos de praxe para serem colocados à disposição da Justiça.

“Essa prisão é muito importante para o trabalho da polícia no município de Bujari e vai ter uma boa repercussão, uma vez que esses indivíduos vinham praticando furtos e roubos, aterrorizando aqui o pessoal”, enfatizou o delegado Bruno Coelho.