Polícia Civil prende faccionados que cobravam mensalidades de comerciantes em Feijó

A Polícia Civil prendeu em flagrante delito C.D.S., 19 anos, e apreendeu um adolescente de 15 anos de idade por integrarem organização crimisosa e extorquirem comerciantes na cidade de Feijó.

Segundo ficou relatado pelos investigadores, os flagranteados promoviam a extorsão de donos de comércios do Bairro Nair Araújo, na cidade de Feijó, cobrando com grave ameaça mensalidade das vítimas para que estas não tivessem seus comércios assaltados pelos membros de uma facção.

O maior de idade era o responsável por recolher todo o dinheiro das mensalidades dos faccionados, das bocas de fumo e dos comércios daquele bairro, sendo que o arrecadado tinha como destino a estrutura da própria facção criminosa.

A ação dos delinquentes foi acompanhada de perto pelos policiais civis, que no momento certo prenderam a dupla em flagrante delito.

De acordo com o delegado Railson Ferreira, a cobrança de mensalidade dos comércios afronta o Estado e tal prática não pode ocorrer nesta cidade, devendo os comerciantes locais não pactuar com tal prática hedionda e denunciar quando forem ameaçados para pagar a referida mensalidade.

“Os comerciantes que, porventura, paguem mensalidade, devem incorrer nas mesmas práticas, pois estão financiando o crime organizado e poderão ser presos da mesma forma que os que cobram as mensalidade”, pontou o delegado responsável pelo caso.

Os flagranteados estão à disposição do Poder Judiciário e, certamente, serão encaminhados aos sistemas prisionais.

Ascom