Polícia Civil prende traficante em Rio Branco

A Policia Civil, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), prendeu na manhã desta quinta-feira, 08, em flagrante por tráfico de drogas, W. C. B., de 40 anos.

A prisão se deu no Bairro Airton Sena, em Rio Branco, no cumprimento de mandado de busca e apreensão com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) com auxilio do cão farejador da Policia Civil NARCO.

O cão farejador ajudou a encontrar a droga que estava escondida no interior da máquina de lavar, sendo apreendida 09 papelotes de maconha, 21 papelotes de cocaína, um envólucro com bicarbonato para mistura, além de papéis com anotações do tráfico.

Foi necessária apoio fluvial na utilização de um barco para chegar ao local, que fica localizada às margens do Rio Acre para evitar a fuga e que materiais pudessem ser dispensados.

O delegado Felipe Martins, titular da DRACO enalteceu o empenho da equipe, o apoio da CORE que teve de utilizar um barco e da grande ajuda proporcionada pelo cão farejador.

