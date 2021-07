Moradores do Barro Vermelho reclamam que há dez dias não cai água no local

Os moradores do bairro Jorge Kalume, que fica nas proximidades do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, denunciam que estão há mais de 10 dias sem receber água em suas torneiras.

Como a água não chega, os moradores para conseguir cozinhar e tomar banho precisam comprar água dos caminhões-pipa. “Engraçado é que os servidores do Depasa vêm aí na Penal, que fica ao nosso lado, ligar a água e não resolvem o nosso problema. Já são mais de dez dias, tudo seco e a gente tendo que se virar para comprar água”, diz a moradora Daiane e Souza.

O ac24horas procurou o Depasa, que confirmou a falta de água na região. De acordo com as explicações da autarquia, o problema no equipamento deve ser resolvido até a sexta-feira, 9.

“A Equipe técnica identificou que o abastecimento ficou prejudicado devido a um problema no registro da manobra. O equipamento já está recebendo manutenção e caminhões pipa estão no local reforçando o abastecimento. A partir desta sexta-feira, 9, o abastecimento da região começará a voltar à normalidade”, informou a assessoria do Depasa.