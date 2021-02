Polícia cumpre mandados judiciais e prende membros de facções que atuam no Acre

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas – DRACO, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Policia Civil (CORE) e da Unidade de Monitoramento Eletrônico do IAPEN (UMEP), deflagraram a quarta fase da “Operação Sinapse” para prender criminosos de organização criminosa que vêm atuando em vários municípios do Estado. Durante a ação seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido.

A operação contou também com o apoio da Delegacia Geral de Epitaciolândia, onde dois integrantes foram presos. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais daquela cidade lograram êxito ainda em apreender droga na casa dos investigados. Ao todo, foram apreendidas 47 porções de droga, já preparadas para a venda.

Também foi dado cumprimento a um mandado de prisão expedido com base em uma investigação da Delegacia Geral de Feijó, onde o investigado estava residindo em Rio Branco, mas possuía vinculo com criminosos daquele município.

Os mandados cumpridos foram expedidos com base em investigações da Polícia Civil, que vêm trabalhando diuturnamente para identificar e prender integrantes de organizações criminosas.

Com informações da Ascom/Polícia Civil