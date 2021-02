Mais de 30 mil são atingidos pela cheia história do Rio Juruá

O nível do Rio Juruá, que alcançou os 14,32 metros nesta sexta-feira, 19, já atinge mais de 30 mil pessoas nesta que já se configura como a maior cheia do manancial já registrada nos últimos quatro anos. Segundo a Defesa Civil Municipal, já estão desalojadas e em casa de parentes mais de 800 famílias e outras 142 estão abrigadas em 17 escolas públicas.

Outras 25 famílias, com idosos e pessoas com deficiência, estão em aluguel social. A prefeitura de Cruzeiro do Sul montou uma tenda na área central da cidade, onde os moradores devem buscar apoio para o deslocamento de casa.

Lá, eles devem informar sobre a quantidade de pessoas da residência, o local, e os móveis que precisam ser removidos para a casa se parentes ou abrigos públicos.

Nas escolas que servem de abrigo, cada família fica em uma sala de aula. Segundo a secretaria de Assistência Social, além de alimentação, os abrigos oferecem atendimento de médico, psicólogos e assistentes sociais.