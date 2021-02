Pai e filha morrem de Covid-19 no hospital de Cruzeiro do Sul

A professora Ducimar Cavalcante, de 67 anos e seu pai, o aposentado Adalberto de Oliveira Cavalcanti, 93 anos, morreram por complicações da Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. O pai faleceu na noite de quarta-feira e a filha na tarde desta quinta (18).

O enterro de Ducimar ocorreu na noite desta quinta, no Cemitério São Francisco, em Mâncio Lima, onde seu Adalberto havia sido sepultado pela manhã.

Pai e filha, que moravam no Bairro Colônia em Mâncio Lima, estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul desde o início de fevereiro.

Uma das professoras mais queridas de Mâncio Lima, formada em biologia, a vítima da vírus era chamada de Ducinha. Durante 35 anos, atuou na rede estadual de ensino, sendo um dos destaques do Colégio São Francisco.

Ducimar deixa dois filhos e sete netos.

A prefeitura de Mâncio Lima emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da professora Ducinha e de seu pai, Adalberto.