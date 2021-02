Rio Acre pode voltar a subir a partir de sábado, diz Defesa Civil

O Rio Acre que vem apresentando sinais de vazantes nos últimos dois dias, pode voltar a encher a partir de sábado e mudar o cenário de enchente para grande enchente. Essa é a previsão do Defesa Civil Municipal com base em informações recebidas por estações meteorológicas.

Uma reunião remota aconteceu ontem (18) com a participação do secretário nacional de Defesa Civil do governo federal, Alexandre Lucas, que desembarca a qualquer momento em Rio Branco para acompanhar de perto a situação.

“A partir de sábado podemos ultrapassar o nível dos 16m saindo da categoria de média enchente para grande. Buscamos recursos na área federal para atender as famílias a partir dos decretos de emergência editados pelo município e o estado” disse o coordenador da Defesa Civil, tenente coronel CB Falcão.

Ainda ontem, em Brasília, durante reunião do governador Gladson Cameli com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, 18, em Brasília, o DNIT alertou para um possível estrangulamento da BR-364, que liga o Acre a Rondônia. O secretário disse que o volume de chuvas está muito grande e que as previsões são preocupantes.