Polícia prende homem que sequestrou e matou motorista de aplicativo na Cidade do Povo

Após meses de investigação, a Polícia Civil do Acre prendeu no início da tarde desta terça-feira, 27, o criminoso E.D.A., suspeito de ter sequestrado e executado o motorista de aplicativo, Francileudo da Silva Guimarães, de 21 anos.

O crime ocorreu no dia 28 de agosto do ano passado no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. De acordo com relatos de familiares da vítima, o motorista de aplicativo foi sequestrado por um homem e seu corpo foi encontrado no dia seguinte com marcas de tiros na cabeça em um matagal.

Logo após o crime, agentes da DHPP deram início às investigações, colhendo elementos de informação que apontaram que E.D.A. foi o autor do homicídio.

Após a justiça deferir a prisão preventiva representada pela autoridade policial, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão.

O suspeito será encaminhado para a penitenciária, ficando à disposição do Poder Judiciário.