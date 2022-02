Polícia resgata quatro crianças em seringal no AC e investiga se estariam sendo vítimas de violência doméstica

A Polícia Civil do município de Feijó, interior do Acre, resgatou quatro crianças, de 2, 4, 5 e 6 anos, que estariam sofrendo violência doméstica. Elas são moradoras do Seringal Novo Porto, próximo do Rio Paraná do Ouro, zona rural da cidade. As equipes policiais cumpriram mandados judiciais nesta quarta-feira (23) e levaram as crianças para a zona urbana.