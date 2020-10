Policial à paisana reage a assalto em comércio e fere três bandidos no Cidade Nova

Os assaltantes Thiago da Silva Prado, de 18 anos, John Francalino da Silva, de 23 anos e outro ainda não identificado foram feridos a tiros após tentarem assaltar um comércio localizado na rua Diamantina, próximo ao campo do Atlético, localizado no bairro Cidade Nova em Rio Branco.

A polícia informou que quatro criminosos chegaram a pé no comércio e em posse de armas de fogo anunciaram o assalto. Um policial que estava à paisana, fazendo compra no local, ao perceber a situação reagiu puxou a pistola e conseguiu inibir a ação dos criminosos, ferindo três bandidos.

Mesmo feridos, os assaltantes ainda conseguiram correr e se esconderem em uma residência próxima ao comércio. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram dois dos criminosos ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico do SAMU, John Emerson foi ferido com dois tiros, um no peito e outro no braço esquerdo e deu entrada no hospital em estado de saúde grave. Já Thiago foi atingido com um tiro nas costas que transfixou o corpo e seu estado de saúde é estável.

Um terceiro assaltante que também foi ferido foi encaminhado por terceiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar esteve no local e prestou apoio ao policial. O quarto bandido que fugiu não foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.