Policial civil do AC saca arma durante discussão no trânsito e Corregedoria abre investigação;

Um motorista denunciou na Corregedoria da Polícia Civil do Acre a policial Luciana Vogel por ameaça após uma confusão no trânsito em Rio Branco. Imagens de câmeras de segurança mostram que a policial sacou a arma e foi até o motorista que tentava passar na Rua São Raimundo, Conjunto Tangará, mas era impedido pelo carro dela.

O veículo de Luciana estava parado próximo de um carro que estava estacionado do outro lado da rua, o que deixava um pequeno espaço de passagem. As imagens mostram que ela deixou o veículo e entrou em uma residência, que seria um salão de beleza.

Sem espaço para passar com a caminhonete, o motorista começou a buzinar para chamar atenção dos donos dos veículos estacionados. O vídeo mostra Luciana saindo do salão com a arma na mão caminhando até o motorista.

Durante a caminhada, a policial aparece engatilhando o revólver. Ao chegar perto do carro, ela para ao lado do motorista e inicia uma possível discussão. Do lado oposto da rua aparece um veículo branco, que também tentava passar na rua.

Esse motorista também gravou o momento em que a servidora pública discute com o motorista da caminhonete. A confusão ocorreu no dia 10 de setembro, mas as imagens só foram divulgadas nesta segunda-feira (20).

A assessoria de comunicação da Polícia Civil confirmou que já recebeu a denúncia e investiga o caso. Um boletim de ocorrência também foi registrado. “Todo o ocorrido vai ser apurado dentro do prazo legal e será feito o pronunciamento pela corregedoria. Vamos ouvir a agente de polícia e daremos uma resposta”, confirmou.

A advogada Marina Belandia, que representa a policial, entrou em contato com a reportagem e afirmou que a servidora deve posicionar sobre os fatos posteriormente.

Policial saiu com a arma na mão e foi até o motorista que pediu passagem no Conjunto Tangará — Foto: Reprodução

Ameaça

Ao g1, a advogada do motorista da caminhonete, Luma Alencar Alexandria, disse que a servidora pública se apresentou como policial, mas não falou a instituição que pertencia. Ainda segundo a advogada, Luciana chegou no motorista, que é gerente de uma distribuidora, afirmando que era autoridade e quem mandava ali era ela.

“Falou: ‘se você quiser passar dê ré e passe por outra rua’. Outro motorista chega e começa a fazer uma filmagem. Ela percebe e tenta esconder a arma e, inclusive, foi conversar com ele depois. Esse cara forneceu as imagens para meu cliente”, explicou.

Ainda segundo Luma, a policial civil não falou o nome e chegou a pedir que o gerente saísse do carro para conversar, o que foi rejeitado pelo motorista. Após a confusão, Luciana retirou o carro e os veículos passaram. “Ela ficou incomodada, já saiu apresentando a arma. Ela conversou com o outro motorista, pediu desculpa, mas em nenhum momento pediu desculpa para meu cliente”, frisou.

Luma e o cliente conseguiram as imagens de câmeras de segurança de moradores da rua. O material foi anexado à denúncia. A advogada afirmou também que o cliente estava fardado e chegou a ouvir da policial que mais tarde ela iria no local para ter uma ‘conversinha’.