Todos os batalhões do Corpo de Bombeiros tentam apagar incêndio próximo a estação de gás

Um incêndio de grandes proporções ameaça vegetação, prédios e uma estação de gás na região da Reserva do Bosque, situada no bairro Adalberto Sena em Rio Branco. Há cerca de duas horas os militares do Corpo de Bombeiros tentam apagar as chamas que chegaram bem próximas a residências.

Todos os batalhões da corporação tiveram de ir para o local na manhã desta terça-feira, 21. “Todo o efetivo de serviço do dia do Corpo de Bombeiros está empenhado no combate ao Incêndio, tendo em vista a proteção e preservação das edificações residências do condomínio”, informou a instituição, que segue no local na tentativa de acabar com o incêndio.

As equipes da Operação Guardiões do Bioma (Força Nacional) ainda permanecem no local no combate as chamas, tendo em vista ser de grande proporção e ser necessário reabastecer as viaturas por várias vezes.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Major Claudio Falcão, informou ao ac24horas que a situação é muito grave, pois pode atingir prédios e uma estação de gás.