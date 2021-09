Polícia Civil intercepta veículo e prende dois por tráfico de drogas em rodovia no interior do Acre

Na manhã da última segunda-feira, 20, a Polícia Civil no município de Tarauacá, prendeu, em flagrante delito, V. S. da R. de 47 anos e J. M. da S. de 18 anos em posse de 2.260 kg de cocaína transportados em uma mochila.

O trabalho investigativo da equipe de policiais civis de Tarauacá recebeu denúncia dando conta de que 02 (dois) suspeitos em uma moto estariam transportando drogas de Cruzeiro do Sul para abastecer pontos de venda em Tarauacá.

Em deslocamento sentido Cruzeiro do Sul, próximo ao KM 35 da BR-364, a equipe manteve contato visual com os suspeitos que conduziam uma motocicleta (moto táxi) com 01 (um) motorista e 01 (um) passageiro, momento em que foi dado voz de parada e em revista nos pertences pessoais, foi encontrado, dentro de uma mochila do passageiro, 2.260kg de pasta a base de cocaína.

Ao ser questionado, o piloto da motocicleta que disse não conhecer o passageiro e que apenas estava dando uma carona, em ato continuo de entrevista, o interrogado entrou em contradição dizendo que cobrou do passageiro a quantia de R$2,00 por KM (quilometro) e em seguida reafirmou que cobraria R$ 400,00 reais.

Enquanto a equipe policial realizava a outra abordagem foi avistado que o mesmo estaria na posse de um celular apagando mensagens. A equipe se aproximou e pegou o aparelho celular e constatou sua ligação com o tráfico de drogas dando- lhe deu voz de prisão.

A dupla foi conduzida a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça. O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 com pena de reclusão prevista de 5 a 15 anos.

Com informações de Na hora da Noticias