Polícias cumprem 15 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa no interior do Acre

Uma equipe “bravo” da RPM do 1.°BPM (Rádio Patrulha Motorizado) prendeu um homem na noite de quarta-feira, 28, na rua El Salvador, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Conforme informações, era por volta das 17:50h, quando uma viatura da PM que estava em patrulhamento na região tentando identificar e prender um suspeito de roubo (assalto), avistaram um homem em uma bicicleta, que por coincidência tinha as mesmas características da pessoa que acabara de cometer o crime de roubo.

Os policiais fizeram a abordagem e perceberam que nas mãos do homem ele carregava um saco plástico preto, que continha mais de 500 papelotes de cocaína, quase um quilo do entorpecente separado pronto para a venda. O homem que não teve a identidade revelada, não era o suspeito do roubo, mas acabou sendo flagranteado por ter as mesmas características do indivíduo que praticou o assalto, no entanto, ele portava uma quantidade significativa de drogas e foi preso em flagrante.

Diante dos produtos ilícitos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado á Delegacia Central de Flagrantes -Defla, onde foi ouvido pelo delegado plantonista, e, em seguida, ficará a disposição da justiça.