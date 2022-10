População manifesta apoio e pede permanência do promotor Júlio César na promotoria pública do município de Tarauacá

Um abaixo assinado de iniciativa popular destinado ao Procurador Geral do Ministério Público do Acre, manifesta total apoio às ações do Ministério Público do Acre desenvolvida em Tarauacá pelo promotor Júlio césar de Medeiros, e pede a sua permanência no município.

A mobilização se deu após rumores de que havia movimentação de políticos influentes para transferir o promotor para outro município devido sua atuação ativa em defesa dos direitos da população em temáticas como corrupção, defesa dos direito das mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, servidores públicos, consumidores e direitos humanos de forma geral.

“Diariamente, aplaudimos e vibramos com seu trabalho em nossa cidade, eis que há muito tempo não recebíamos um promotor tão atuante nas áreas de grande relevância para a população“, diz um trecho do documento com cerca de 400 assinaturas.