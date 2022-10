Prefeitura de Tarauacá abre licitação para comprar e doar caixões; veja critérios do benefício

A Prefeitura de Tarauacá publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 17, que pretende adquirir Urnas Funerárias, serviço de embalsamento e translado, visando atender as necessidades nas demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social.

O pedido de compra de caixões foi solicitado pela Secretária de Promoção Social Camila Figuereido Alburquerque, e autorizado pela prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT).

Na publicação, o Município não informa a quantidade de caixões que pretende comprar. A publicação também não informa os critérios que os interessados deverão preencher para conseguir o benefício de um caixão.

Entretanto, os interessados que desejem participar da licitação ou que desejem obter o benefício de um caixão, poderão verificar as informações e critérios que constam no Edital ou Termo de Referência, solicitando cópia através do e-mail: setordelicitacoestk@gmail.com ou pessoalmente na sede da prefeitura de Tarauacá.

A informação consta no DOE, edição nº. 13.391, fls. 86, de 17/10/2022.