Em entrevista a Rádio Nova Era FM, Coordenadora do Núcleo de Educação em Tarauacá anuncia investimentos do Governo do Estado na área educacional

diversas ações importantes da Secretaria de Estado de Educação e Esportes em Tarauacá foram anunciadas pela Coordenadora do Núcleo Local, Professora Janaina Furtado.

Cursos de Teatro e Letras Inglês

“Participei na Rádio Nova Era FM , do programa do Gilson Amorim divulgando os cursos superior de Teatro e Letras Inglês pela UFAC , com previsão de início já em 2023. Uma importante oportunidade a todos os nossos conterrâneos . Muito me alegra, ter participado da construção deste importante projeto, financiado através da emenda parlamentar do Deputado Federal Jesus Sérgio. Corre e se inscreve na página da UFAC”

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL

“Aproveito a oportunidade para também já agradecer publicamente ao deputado, pela destinação do recurso que garantirá a construção do novo prédio da Escola de Ensino Médio João Ribeiro. Para todos esse trabalho se efetivar eu não poderia deixar de reconhecer a parceria do nosso secretário de Estado de Educação Aberson Sousa e do nosso governador Gladson Cameli e da prefeita Maria Lucinéia Menezes e claro da Universidade Federal do Acre”.

ESCOLA DA ALDEIA PINUIÁ E COMUNIDADE DO 27

“Seguimos os trabalhos de manutenção geral ou reformas das escolas públicas da Rede Estadual de Educação de Tarauacá. Nesses meses que estou à frente do núcleo da SEE, trabalhamos nos prédios das escolas Tupanir Gaudêncio, Plácido de Castro , Rosaura Mourão , Djalma Batista , João Ribeiro , Delzuite Barroso , Centro de Distribuição da Merenda Escolar , Escola São José , Edmundo Pinto , Polo UAB e os prédios Sede e Anexo do núcleo de Educação de TARAUACÁ. Foco total a partir de agora são as Escolas rurais. Gratidão ao nosso competente @abersoncs e ao governador @gladsoncameli”.

(Assessoria Núcleo/SEE/Tarauacá)