Sem liderança, isolado e alvo de denúncias, Chico Batista deixará presidência da Câmara

O presidente da Câmara de Vereadores do município de Tarauacá, “Chico Batista”, Francisco Feitoza Batista (PDT), mesmo isolado e sem liderança na Casa, busca a reeleição.

TRAJETÓRIA COM ESCÂNDALOS, POLÊMICAS E DENÚNCIAS

Em janeiro de 2021, Chico Batista (PDT) se fez eleito presidente do Legislativo Municipal, com mandato que durará até 31/12/2022. Sua gestão foi notícia de escândalos, polêmicas e alvo de investigações por parte da Promotoria de Justiça de Tarauacá.

O promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva chegou a incluir Chico Batista como réu em uma ação civil pública (0800029-05.2022.8.01.0014), ajuizada em julho contra o Município, além de instaurar outras investigações envolvendo a atual Mesa Diretora da Câmara, sobre uso de diárias, combustíveis, contratos, nomeações de parentes (nepotismo), aprovação indevida de projetos de lei, etc.

DENÚNCIA DE CRIME AMBIENTAL

Além disso, a imprensa acreana noticiou recentemente que Chico Batista é acusado pelo IBAMA, Batalhão de Policiamento Ambiental do Acre e Ministério Público do Acre de praticar crime ambiental. O que colaborou ainda mais para ruir sua reputação e liderança.

O vereador será ouvido dia 30/11/2022 (quarta-feira), às 09:00hs, em audiência no Juizado Criminal de Tarauacá.

ISOLAMENTO POLÍTICO

Esse contexto mitigou a liderança de Chico Batista que está isolando dentro do seu próprio grupo. O vereador sonha se reeleger presidente da Câmara, porém, segundo uma fonte de dentro da Câmara, só conta com o “meio apoio” da vereadora “Veinha do Valmar”, NEIRIMAR CORNÉLIA DE JESUS LIMA.

Nos bastidores, comenta-se que os vereadores LUZIVALDO DE JESUS ARAUJO (Lulu Neri), VALDOZINHO VIEIRA DO Ó (Valdor do Ó) e ARIFE REGO ELEAMEN (Árife Eleamen) não apoiam a reeleição de Chico Batista, mas num gesto de “meio apoio”, possivelmente ficarão neutros na disputa pela presidência da Casa.

ÚLTIMA CARTADA

Semana passada, Chico tentou dar sua última cartada: Apresentou um projeto inusitado, uma proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município, que foi notícia no site institucional da Câmara (veja aqui).

O objetivo da proposta era alterar o Art. 24, § 3º, inciso II, para permitir sua recondução ao cargo de presidente. O tal trecho da lei diz que a “Eleição e posse da Mesa Diretora, cujos membros terão mandato de dois anos, vedada a recondução ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente“.

Chico não conseguiu aprovar o projeto para alterar a lei no sentido de permitir sua reeleição.

PROPOSTA DE NOVA LIDERANÇA NA CASA

Nessas condições politicamente desfavoráveis, outro grupo de vereadores, preocupados em reerguer a dignidade da Câmara, se articulam para salvar os próximos dois anos de gestão e reaproximar o Legislativo da população.

Os vereadores Manoel Jerônimo Bento da Silva (MDB – Dikin) e Carlos Alberto Reis de Souza (PCdoB – irmão Carlinhos), conduzem as tratativas no sentido de formar um “chapão”.

Nessa linha de articulação, hoje segunda-feira, 21, o grupo decidiu propor Pedro Claver de Souza Freire (PSD) para presidente, José Manoel Dourado de Oliveira (Manoel Monteiro – PCdoB) para vice-presidente, Maria Gleciane Silva de Lima (DEM – Gleice) para primeira secretária, e José Manoel dos Santos (PSDB – Zé Prego) para segundo secretário.

Segundo uma fonte de dentro da Câmara, a finalidade da nova liderança é resgatar a credibilidade da Câmara junto à população.

Com 6 (seis) votos já decididos a favor de Pedro Claver, o recuo de outros vereadores e a proibição legal prevista na Lei Orgânica do Município (Art. 24, § 3º, inciso II), Chico Batista já sabe que não tem chances de reeleição, assim como “o cupim sabe a madeira que rói“.