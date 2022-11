Luto: ex-vereador em Feijó, mas natural de Tarauacá, Gerrânio morre após fazer cirurgia no coração

O tarauacaense, ex-vereador em Feijó, Francisco Gerrânio Menezes Aguiar, 40 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (23) em Rio Branco, após realizar uma cirurgia no coração, no hospital Santa Juliana.

Gerrânio, era natural de Tarauacá, casado com a engenheira Claudia Souza Leite, e tinha dois filhos, Gustavo e Claudio Neto. Ele era genro do ex-prefeito Claudio Braga e da empresária Maria Antonieta.

Familiares contaram que Gerrânio sentiu uma forte dor no peito, e ao se consultar com um médico cardiologista descobriu que tinha um problema grave no coração. Ele foi orientado a fazer uma cirurgia, mas morreu no momento em que este procedimento estava sendo realizado, na tarde desta quarta-feira.

O corpo de Gerrânio será sepultado nesta quinta-feira (24), na cidade de Feijó, onde residia com a família.