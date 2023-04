Vazam fotos do corpo de Marília Mendonça durante necrópsia

Menino de 12 anos morre soterrado durante brincadeira em local de extração de areia. Caso ocorreu nesse domingo (12) em Tarauacá, no interior do Acre. Bombeiros e moradores conseguiram tirar menino do local e ainda levaram ao hospital da cidade, mas ele não resistiu e morreu. MP-AC apura caso

O Ministério Público do Acre, por meio da Promotoria Cível de Tarauacá, instaurou um procedimento para apurar eventual ilegalidade em relação à ausência de licenciamento ambiental e “consequente extração ilícita de barro do local”.

O pequeno Lucas Mesquita da Silva, de 12 anos, morreu soterrado nesse domingo (12) durante uma brincadeira em um barreiro – local usado para extração de areia – no bairro Ipepaconha, em Tarauacá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do menino. Conforme os bombeiros, o menino estava brincando com outras crianças no local que tinha um barranco de cerca de 3 metros de altura, quando decidiu se esconder em um buraco e um bloco de areia acabou desmoronando sobre ele. Além da areia, uma parte de barro rígido no formato de uma grande pedra soterrou o menino.

Com a ajuda de populares, os bombeiros conseguiram retirar o bloco de barro com o auxílio de um cabo amarrado à viatura. Em seguida, eles escavaram com pá e enxada o local até localizar Lucas, que estava sentado.

Segundo o promotor da cidade, Júlio César de Medeiros, foi solicitada uma vistoria e um técnico do Centro de Apoio Operacional do MP-AC foi ao local fazer os registros fotográficos.

“Há outras particularidades, por exemplo, em relação à falta de isolamento da área pelo poder público e a atuação do Conselho Tutelar em relação aos pais da criança, que vamos sobrestar, em virtude da dor que os pais e familiares estão sofrendo nesse momento, devendo o Ministério Público agir com solidariedade, humanidade e empatia, buscando as medidas judiciais cabíveis em relação à responsabilidade civil do Poder público e, principalmente, visando evitar ou minorar os riscos de mais vidas serem perdidas, ainda que fruto de negligência ou de forma acidental“, disse o promotor.