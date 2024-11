Por que Israel joga nas competições europeias de futebol? – DW – 08/11/2024

Geneviève Grad, em agosto de 1969, em Paris. -/AFP

A atriz Geneviève Grad, intérprete de Douliou Douliou Saint-Tropezmúsica do filme O Gendarme de Saint-Tropez, com Louis de Funès, faleceu aos 80 anos, na noite de quinta-feira, 7 de novembro, para sexta-feira, 8 de novembro, anunciou o marido, Jean Guillaume, à agência France-Presse. A atriz morreu na Policlínica de Blois (Loir-et-Cher) “no final de uma luta corajosa contra o câncer”, seu marido disse.

O grande público conheceu seu rosto quando ela interpretou o papel da filha do marechal Cruchot, interpretado por Louis de Funès, na série de filmes de sucesso do Gendarmes : O Gendarme de Saint-Tropez (1964), O Condestável em Nova York (1965), O policial se casa (1968). Na primeira parte, Geneviève Grad canta sozinha Douliou Douliou Saint-Tropezuma canção pop passada para a posteridade e muitas vezes escrita incorretamente em Você faz você Saint-Tropez.

Sua carreira diante das câmeras é mais ampla que esse período, já que seu primeiro papel importante foi em Capitão Esmaga (1961) com Jean Marais. Ela também fez participações em filmes de aventura italianos na década de 1960. Aquela que se formou como dançarina na Ópera de Paris até a adolescência viveu uma carreira lenta na década de 1970 e deu as costas ao cinema no início da década de 1980.

Nós a encontramos como assistente de produção no programa de televisão de antecipação Tempo dos irmãos Bogdanoff, os gêmeos mais famosos da telinha francesa na década de 1980. Ela também terá um filho com Igor Bogdanoff. Ela estava casada há cerca de trinta anos com Jean Guillaume e até recentemente, segundo este último, recebia de dois a três pedidos de dedicatórias por correio de “da Alemanha, Rússia ou Ucrânia”.