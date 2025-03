Por que João Campos não é unanimidade para se torn...

Depois de tanto brigar com Alexandre Padilha quando era presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) vai ter que pedir agenda para o desafeto no Ministério da Saúde, um dos mais importantes do governo.

“O mundo capota”, diz um parlamentar petista.

O atual articulador político do Palácio do Planalto tomará posse na Saúde no próximo dia 10.

Lira, como se sabe, segue importante porque o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, deve ao alagoano a sua eleição para o comando da Casa.

O petismo pode até se animar com essa invertida de papeis de Padilha e Lira, mas o novo chefe da Saúde não terá muita margem para colocar o alagoano na geladeira, se assim desejar.