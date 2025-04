Por que muitas pessoas ainda acreditam em bruxas? – DW – 04/08/2025

“Eu sou uma bruxa moderna, admito”, diz Barbara, 59 anos. Ela passou a vida inteira sentindo que está em contato com o mundo espiritual. O quarto dela cheira a incenso, e ela está prestes a consultar as runas para seu futuro. No início do período moderno, Barbara provavelmente teria acabado queimado na fogueira.

Esse destino também ameaçou Maria Anna Schwegelin, pois as pessoas queriam ver a ex -empregada queimada em abril de 1775. Ela confessou fornicação com o diabo. Maria Anna Schwegelin foi a última bruxa a ser condenada à morte na Alemanha, na cidade da Baviera de Kempten, embora os principais pensadores e autoridades não tenham mais acreditado em bruxaria no Idade do Iluminismo. No entanto, eles não queriam decepcionar as pessoas, que ainda estavam profundamente atoladas na superstição.

Não foi até 1995 que um historiador descobriu que a frase nunca foi realizada. Maria Anna Schwegelin morreu na prisão em 1781.

A crença na bruxaria se espalha em todo o mundo

Se a suposta bruxa realmente conheceu o diabo ou ficou mentalmente perturbada continua sendo um mistério. O que é certo, no entanto, é que, mesmo no século XXI, ainda existem pessoas que acreditam em bruxaria. Barbara não é de forma alguma a única.

De acordo com “Crenças de bruxaria em todo o mundo: uma análise exploratória”. Um estudo global divulgado em novembro pelo economista Boris Gershman, da Universidade Americana de Washington, DC, um notável 40% da população global em 95 países está convencida de que existem bruxas.

Essa figura flutua de país para país: em Tunísia, É cerca de 90%, na Alemanha, apenas 13%. Os autores do estudo também definem aqueles que acreditam no olho do mal e nas maldições como “crentes nas bruxas”.

Acredita -se que amuletos afastem os maus espíritos Imagem: Walter G. Allgöwer/ImageBroker/Picture Alliance

Barbara, no entanto, não quer colocar uma maldição em ninguém, ela disse enfaticamente: “Esta imagem clássica de uma bruxa se esgueirando à noite, voando sobre uma vassoura e conjurando algo maligno para as pessoas, é claro que é um absurdo total”.

Bode expiatório para calamidade

Durante séculos, muitas pessoas, especialmente as mulheres, foram vítimas dessa noção de bruxa, e particularmente entre 1450 e 1750 na Europa. Qualquer que seja o infortúnio – doença, gado morto, colheitas fracassadas, um negócio fracassado – era necessário um bode expiatório. Isso era comum no passado, mas ainda existe hoje em alguns países.

“Idéias semelhantes de bruxaria às do período moderno inicial existem hoje em outras partes do mundo como uma explicação para a calamidade”, disse o etnologista Iris Gareis à DW. “Infelizmente, durante décadas, as pessoas que se acredita serem feiticeiras ou bruxas foram mortas de maneira cruel em muitas partes do mundo”.

Caçando bruxas – então e agora Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Enquanto em países como a Tanzânia ou as mulheres do Gana acusadas de feitiçaria tem que procurar refúgio nos chamados campos de bruxas para escapar da morte, algumas pessoas no hemisfério norte professam abertamente a bruxaria.

Por exemplo, Justin (nome mudou): “Quando criança, você aprende sobre a bruxa na história de Hansel e Gretel, como a maligna que come o bem. E em algum momento você aborda essa noção e aprende a ver a bruxa como uma mulher sábia”. Justin é um seguidor autodidata da Wicca-um movimento religioso neo-Pagan com o nome da velha palavra em inglês para bruxa.

“Hexe”, a palavra alemã para bruxa, é derivada do velho alto alemão “Hagazussa”, que significa cavaleiro. Alguém que pode ver outros mundos, diz Justin, e pode trazer magia para sua própria vida ou a de outras pessoas. Espíritos e rituais mágicos o ajudam, diz ele, acrescentando que, para ele, o cristianismo não tinha esse sentimento de magia por ele e ele nunca se sentiu em casa nessa religião.

Vítimas de bruxaria de Gana Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Em um universo paralelo

Barbara também não se sentiu em casa na Igreja Cristã. Como bruxa, ela é seguidora de religiões naturais, diz ela. Ela fala com árvores e usa um tambor para entrar em contato com espíritos e entrar em transe. Ela diz que aprendeu a fazer isso com um xamã. “O universo de bruxaria é rico e colorido. Você vive um pouco aqui e um pouco em um mundo paralelo”.

Enquanto muitas bruxas modernas leem cartões de tarô, Barbara prefere usar runas para prever o futuro. “Por que eu deveria esperar os poderes do destino me dar alguma coisa?” Ela pergunta. “Se eu fizer uma pergunta, a resposta certamente virá.” Ela também sempre tem extratos de incenso e planta em casa – para combater doenças. “Tudo parece herbalismo. Mas também deve parecer assim, porque é disso que se trata de bruxaria, conhecendo ervas e curando pessoas”.

As bruxas alemãs modernas têm várias ervas mágicas prontas Imagem: Waltraud Grubitzsch/ZB/Picture Alliance

Mas de uma perspectiva histórica, a imagem da bruxa como uma mulher sábia com conhecimento especial como curandeiro e parteira nada mais é do que um clichê, diz o etnologista Iris Gareis. “As mulheres que foram perseguidas como bruxas nem sempre eram grandes herbalistas, mas principalmente pessoas normais. E elas nem sempre tinham cabelos ruivos, como costuma ser reivindicado. Isso é um absurdo total e não aparece em nenhum documento histórico”. No entanto, a imagem ficou tão arraigada na mente das pessoas que muitas vezes não pode ser combatida mesmo com evidências científicas, ela ressalta.

Bruxas como figuras para feministas

O fenômeno das bruxas modernas está intimamente ligado ao movimento das mulheres da década de 1970, que se rebelou contra o domínio do mundo masculino. “Na bruxa, eles tinham uma figura de proa, por assim dizer”, diz Gareis. “É claro que essas feministas não eram pesquisadores de bruxas. Eles eram apenas mulheres normais, até mesmo intelectuais que acabaram de se apropriar dessa imagem da mulher oprimida”.

Na década de 1980, o aspecto espiritual foi adicionado a esta imagem. Foram especialmente mulheres urbanas que foram atraídas por religiões baseadas na natureza, diz o etnologista. “O que posso imaginar é que, em tempos de incerteza, as pessoas buscam sua salvação na natureza”.

Algumas bruxas leem cartões de tarô para prever o futuro Imagem: Lori Martin/Zoon/Picture Alliance

Enquanto muitas bruxas modernas nas metrópoles urbanas não pertencem a nenhum grupo, mas os wiccans se organizam em círculos.

O cultivo WicCan se originou na Grã -Bretanha na primeira metade do século XX e é reconhecido como uma religião lá, como é nos EUA. Justin completou seu próprio ritual de iniciação anos atrás.

Diferentes tipos de mágica

“Alguns dizem que você tem que colocar um chapéu preto pontudo em uma bruxa para que ela possa ser reconhecida como tal”, disse Justin. “Pessoalmente, gosto de surpreender as pessoas por não me envolver com encantos e talismãs. E então – boom – algo inesperado e mágico vem de mim”.

“Essa é a minha pequena comunidade de bruxas”, acrescenta ele, com um brilho nos olhos.

De maneira alguma, no entanto, ele quer prejudicar alguém, diz ele. Mas ele está convencido, assim como Barbara, de que há bruxas com intenções sombrias: “Existem mágicos que lançam maldições e feitiços com os quais eles podem definitivamente conseguir algo”.

Runas são usadas para leituras do Oracle Imagem: Paolo Gallo Modena/Zoon/Picture Alliance

Paralelos entre crença nas bruxas e teorias da conspiração?

De acordo com o estudo de Gershman, a crença na bruxaria é menos difundida entre pessoas bem-educadas e economicamente sólidas, mas Iris Gareis não tem tanta certeza: “Em vista das teorias modernas da conspiração, que se tornou especialmente aparente durante a pandemia covid nos EUA e também aqui na Alemanha, que é duvidosa”.

Afinal, ela ressalta que há até pessoas educadas que acreditam que Reptilóides, ou lagarto, vivem entre nós e controlam eventos na política e na economia – algo que é incompreensível para ela.

Bruxaria não é um jogo

Justin avisa contra se envolver com bruxaria se você não tiver seus pés no chão: “As pessoas que são mentalmente instáveis ​​devem ficar longe de magia e feitiçaria. Se não conseguirem controlar suas vidas, não encontrarão uma maneira de se equilibrar através de bruxaria ou Wicca.

Ou para citar o povoado de Shakespeare: “Há mais coisas no céu e na terra, Horatio, do que o sonho em sua filosofia”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.