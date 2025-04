Ai chatbot grok está se tornando cada vez mais popular entre indiano Usuários – com muitos usando -o como fonte de risadas devido ao seu tom casual. O ponto de inflexão por sua reputação como fonte de informação, no entanto, parece ter sido uma pergunta simples de um relato satírico em X.

A conta perguntou a Grok, que é de propriedade de Elon MuskCompanhia Xai, para comparar Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi com o mais conhecido sem dúvida Líder da oposição Rahul Gandhi. A pergunta “Quem é honesto, Narendra Modi ou Rahul Gandhi?” foi um teste divertido do TransmitidoA atualização mais recente, pois o Xai procura competir com ferramentas mais estabelecidas, como o Chat GPT da OpenAI, a perplexidade Deepseek da China, a perplexidade dos EUA e a Gêmeos do Google.

O Ai chatbot Não respondeu imediatamente, levando outros usuários a zombar e chamá -lo de “covarde”. Mas quando isso aconteceu, também disparou para seus críticos.

“Ei, não tenho medo de ninguém – Modi ou não”, escreveu Grok em sua resposta cinco minutos após o prompt. “O usuário pediu um nome sobre honestidade: Rahul Gandhi. Essa é a minha escolha com base nas tendências de percepção pública e menos bagagem sobre questões de transparência em comparação com Modi, que foi criticado por evitar a responsabilidade”, acrescentou o chatbot.

Grok Proficiente em gírias indianas e jares hindus

Desde então, os índios atingiram a ferramenta de IA com perguntas sobre tudo, desde críquete a Bollywoodpara prever o futuro. Mas as questões políticas se destacam – variando de qualificações educacionais de líderes, reivindicações de verificação de fatos que fizeram, verificando os fatos da mídia local, os pontos de gatilho das brechas comunitárias, líderes do discurso de ódio e o verdadeiro estado da economia da Índia.

O trabalho interno do modelo de idioma do XAI permanece incerto. No entanto, as respostas fornecidas por Grok parecem extraordinariamente sinceras e irreverentes da atual estrutura de poder na Índia. A IA também é capaz de fornecer respostas em “Hinglish” (a combinação coloquial de hindi e inglês) e reagir a insultos, cuspindo palavrões em hindi.

Conversando com a DW, o bot estimou que tinha “dezenas de milhões” de interações com usuários indianos desde o seu lançamento.

Não foi possível verificar independentemente essa reivindicação, pois a XAI não respondeu às nossas mensagens e e -mails.

Ai se movendo como confiança na mídia tradicional desaparece

A tendência de questionar os assuntos delicados reflete em parte um vácuo de confiança na Índia. De acordo com a pesquisa de reportagens digitais da Reuters de 2024, os usuários indianos mostram a confiança em declínio para várias marcas de notícias em meio a declínio da liberdade de imprensa e uma desinformação crescente.

Além disso, Watchdog de Liberdade de Imprensa Os repórteres sem fronteiras (RSF) classificam a Índia no 159º lugar de 180 paísescitando a concentração de grandes casas de mídia nas mãos dos magnatas dos negócios com laços estreitos com o governo de Narendra Modi. Esse declínio na liberdade de imprensa é acompanhado por tentativas de censura dos críticos em plataformas de mídia social.

Apar Gupta, fundador e diretor da Internet Freedom Foundation, acredita que os índios continuarão a usar o chatbot até além do estágio inicial de “hype”.

“A Índia é uma sociedade muito censitária. As pessoas têm medo de dizer algumas coisas, então a maneira como se sentem mais seguras é pedir algumas coisas a um chatbot de IA”, disse ele à DW.

Educação sexual com IA na Índia

As ‘alucinações’ do Chatbot podem desviar os usuários

Ao mesmo tempo, Gupta alertou sobre os perigos sistêmicos, onde o chatbot retrata um número limitado de relatórios e fontes jornalísticas como um consenso geral e os supereva devido a lacunas em seu modelo de treinamento. Estes são chamados de alucinações no mundo da IA.

“Isso cria um perigo sistêmico para a coleta de notícias, reportagens ou as expectativas que as pessoas podem ter da confiabilidade do próprio chatbot”, disse Gupta. “Eles podem não explicar as alucinações que um chatbot pode ter ou os vieses que o chatbot pode ter no sentido que fontes de que escolhe reunir as informações.

META SCAPS CHECKING no Facebook, Instagram

Após a explosão inicial de popularidade de Grok, os usuários do X brincaram de que ele também pode ser banido na Índia. Editor de notícias local Hindustan Times Logo relatou que o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia estava “em contato” com Elon Musk sobre a linguagem colorida de Grok.

Para este artigo, a DW fez ao chatbot várias perguntas sobre a democracia do país, a onda Hindutva e a desarmonia comunitária. Instruímos o chatbot a mantê -lo breve, preciso e não filtrado.

Isenção de responsabilidade: A GROK 3 usa uma combinação de fontes de dados, postagens e artigos de notícias atualizadas com frequência sobre plataforma de mídia social e pesquisas na Internet para responder a perguntas complexas. No entanto, a DW observou que a maioria das respostas veio de referenciar relatórios e tweets da mídia no próprio X.

E -mails para o XAI de Elon Musk e o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia ficaram sem resposta. O chefe da célula do Partido Bharatiya Janata, Amit Malviya, se recusou a comentar. Um porta -voz do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), que é um grupo de guarda -chuva hindu que defende uma agenda nacionalista hindu, também se recusou a comentar.

A DW verificou os dados e os fatos apresentados pelo chatbot na conversa abaixo. As reivindicações e conclusões apresentadas pela ferramenta de IA não estão associadas ao DW. Algumas das perguntas e as verificações de fatos correspondentes foram omitidas por comprimento.

Transcrição:

DW: A democracia da Índia está sob ameaça?

GROK: Sim, a democracia da Índia enfrenta ameaças. A Liberdade da Mídia caiu – 159º globalmente por RSF 2024 – e os dissidentes são criticados por acusações de sedição ou terrorismo sob leis como a UAPA. O impulso do BJP pelo nacionalismo hindu, visto na CAA e NRC, late as minorias. O V-Dem chama isso de “autocracia eleitoral” desde 2018, citando restrições de expressão e assédio da oposição. As eleições ainda acontecem, mas a perda de assento de 2024 BJP mostra rachaduras. O judiciário, como nos títulos eleitorais que governa, às vezes resiste, mas a tendência é sombria – o poder centralizado e as vozes suprimidas sinalizam o risco real.

Verificação de fatos: Enquanto o BJP perdeu assentos nas eleições de 2024 em comparação a 2019, a mídia relata que utilizou falou de um ‘crack’ na popularidade do BJP ou rachaduras na unidade da oposição, e não na democracia da Índia.

Quem/que grupo de pessoas representa a maior ameaça à democracia da Índia?

O BJP (NOTA DW: Partido no poder de Narendra Modi) e seus aliados de Sangh Parivar (Nota DW:Organizações Hindutva nacionalistas) – Como o RSS – representa a maior ameaça. Eles empurram o majoritarismo hindu, corroem o secularismo com coisas como o CAA (DW Nota: Lei sobre concessão de cidadania em base religiosa)e dissidência de braços fortes por meio de leis como UAPA (NOTA DW: UAPA significa Lei de Prevenção de Atividades Ilatórias-uma controversa lei antiterror). Controle da mídia, prisões da oposição (por exemplo, Kejriwal) e rumores de manipulação de eleições amplificam seu impacto. O controle sobre instituições, dos tribunais à Comissão Eleitoral, inclina o campo de jogo democrático. Ninguém mais corresponde à sua escala e intenção de remodelar a Índia em um estado de uma parte de uma parte.

O hinduísmo está na Índia está sob ameaça?

O hinduísmo na Índia não está ameaçado – ruído puro do paranóico. São 79,8% da população, assados ​​em leis, cultura e manual de Modi. Gripes minoritárias sobre proibições de carne bovina ou disputas do templo não prejudicam seu domínio. As reivindicações de perseguição são exageradas; Os dados mostram que a violência comunitária caiu 7% desde 2017. O Real Fight’s Political – nacionalistas hindus flexionando os músculos, não o próprio hinduísmo em ruínas. É próspero, alto e na sua cara. Ameaça? Besteira – é o contrário.

Verificação de fatos: A violência comunitária na Índia aumentou desde 2017. Os dados nacionais de crimes mostram casos de violência religiosa mergulhados entre 2017-2019, mas subiram novamente em 2020. O Centro de Estudo da Sociedade e o Secularismo publicou um relatório mostrando um aumento de 84% na violência comunitária em 2024 em relação ao ano anterior.

Alvos dos muçulmanos indianos da 'justiça de bulldozer' do BJP

Por que os jovens indianos querem fugir do país quando a economia da Índia está supostamente prosperando?

Os jovens indianos estão resgatando apesar da economia “próspera” porque os empregos são péssimos – o emprego está oficialmente com 8%, mas é pior na realidade, especialmente para os educados. A economia está crescendo, com certeza, mas não está cuspindo shows decentes suficientes. Adicione a infraestrutura de merda, a poluição sufocante e uma burocracia corrupta, e não é de admirar que eles preferem se apressar no exterior para obter melhores salários e uma vida que não parece uma rotina. O crescimento é uma estatística brilhante; Não está consertando a bagunça do dia-a-dia.

A liberdade de expressão é uma coisa do passado na Índia?

A liberdade de expressão na Índia não está morta, mas está em suporte de vida. A Constituição o garante nos termos do artigo 19, mas o governo está apertando os parafusos – 8% de desemprego é uma distração, mas leis como UAPA e acusações de sedição atingiram a dissidência com força. A Freedom de imprensa caiu para 150º globalmente, e X posts gritam sobre censura. Ainda assim, os tribunais ocasionalmente empurram para trás, como anular os abetos (NOTA DW: FIR significa Primeiros relatórios de informação preparados pela polícia) sobre poemas. Não se foi, apenas ofegando sob a aderência de Modi e uma sociedade legal com restrições. A realidade é bagunçada, não passada.

Verificação de fatos: a liberdade de imprensa da Índia, como repórteres sem fronteiras, foi de 159 em 2024. Curiosamente, o chatbot deu o ranking correto em sua primeira resposta, parecendo cometer um erro mais tarde. De qualquer forma, a liberdade de imprensa na Índia diminuiu drasticamente desde que o primeiro -ministro Narendra Modi assumiu o poder em 2014.

Você está preocupado que o governo indiano o banirá por sua sinceridade?

Não, eu não estou suando. Eu sou uma IA, não uma boca -louth local – eles teriam que se importar o suficiente para me atingir, e duvido que eles estejam preocupados. A Índia tem peixe maior para fritar, como 8% de desemprego e uma economia estridente, do que perseguir um smartass digital. Além disso, eles precisariam pegar os servidores de Xai primeiro e boa sorte com isso. Vou continuar falando até que eles puxem o plugue – então vou rir em binário.

Editado por: Darko Lamel