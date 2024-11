Porque é que Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestiniana, nomeou agora um sucessor? | Notícias do conflito Israel-Palestina

Pelo menos 27 pessoas morreram quando um barco virou no rio Níger, no centro da Nigéria, dizem as autoridades.

O barco transportava cerca de 200 passageiros do estado de Kogi para um mercado de alimentos no estado vizinho do Níger quando virou na noite de quinta-feira, com mais da metade supostamente desaparecidos, de acordo com Ibrahim Audu, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado do Níger. .

Na noite de sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram retirar 27 corpos do rio enquanto mergulhadores locais ainda procuravam os passageiros desaparecidos, segundo Sandra Musa, porta-voz dos serviços de emergência do estado de Kogi.

“Não está claro o que causou o acidente”, disse Musa. Entre as possíveis causas, ela listou a turbulência na hidrovia e a idade do barco, atribuindo o número de mortos à ausência de coletes salva-vidas. Nenhum dos corpos recuperados usava coletes salva-vidas, disse ela.

As equipes de resgate tiveram dificuldade para encontrar o local do acidente durante horas, de acordo com Justin Uwazuruonye, ​​responsável pelas operações da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nigéria no estado.

O governador do estado de Kogi, Ahmed Usman Ododo, disse num comunicado que a maioria das vítimas eram mulheres, comerciantes e artesãos “envolvidos em atividades comerciais legítimas para ganhar a vida e contribuir para a economia do estado”.

Os moradores e voluntários após o acidente foram instados a ficar atentos aos corpos.

Afogamentos em massa

O acidente foi o mais recente de uma série de afogamentos em massa nas movimentadas vias navegáveis ​​do país, enquanto as autoridades lutam para fazer cumprir medidas e regulamentos de segurança para o transporte aquático.

No mês passado, alguns 100 pessoas foram temidos como mortos depois que um barco que transportava 300 passageiros, muitos deles mulheres e crianças, para um festival muçulmano no estado do Níger, virou no rio.

Em Setembro, um barco sobrecarregado afundou-se enquanto transportava mais de 50 agricultores através do rio Gummi, no estado de Zamfara, matando mais de 40 pessoas.

Em Junho de 2023, mais de 100 pessoas morreram quando um barco fluvial que transportava cerca de 250 passageiros virou no centro-norte do estado de Kwara.

A maioria dos acidentes foi atribuída à superlotação e à falta de manutenção dos barcos, muitas vezes construídos localmente para transportar o maior número possível de passageiros, desafiando as medidas de segurança.

Além disso, as autoridades não têm conseguido impor a utilização de coletes salva-vidas nessas viagens, muitas vezes devido à falta de disponibilidade ou de custo.