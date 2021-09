Porto Walter imuniza 623 pessoas na Operação Gota

A Operação Gota, ocorrida nesse final de semana, imunizou 623 pessoas das comunidades do Rio Mirim, Ouro Preto, Grajaú, Natal, Cruzeiro do Vale e Rio das Minas, no município de Porto Walter.

A ação realizada pela secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre e do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER, imunizou os moradores das localidades contra a Covid-19, influenza – gripe, além de vacinas de rotina.

O prefeito Cézar Andrade destacou que a Operação Gota chega em localidades de difícil acesso, complementando as ações desenvolvidas pelo município.

“Gestão se faz cuidando das pessoas e estamos felizes em avançar com a vacinação, fruto do empenho da nossa gestão, e dos governos Federal e Estadual. Agradeço aos profissionais de saúde e a secretária Ana Flávia pela dedicação, esforço e cuidado com nossa população”, declarou.

Com informações de Ac24horas