Power outage caused by former TN mayor crashing while reaching for sausage biscuit

SPRINGFIELD, Tenn. (WSMV) – The downtown area of Springfield experienced a power outage on Wednesday due to a crash on 7th Avenue, according to WSMV4 news partner Smokey Barn News. SBN reports the crash damaged a utility pole, which caused the outage. Live wires were also exposed and fell over the awning of a nearby funeral home, causing it to catch fire. It was extinguished shortly after. SBN reports that former Springfield Mayor Billy Paul Cornell was the driver of the crashed vehicle. Cornell told SBN that he leaned over to pick up a sausage biscuit, “…and before he knew it, the pole was in front of him.” The former mayor was not injured in the crash. Springfield Electric was able to restore service to some customers, although portions of downtown are still without power as repairs continue to be made. Copyright 2024 WSMV. All rights reserved.

