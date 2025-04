Tenor canta My Way para acalmar paciente em cirurgia; assista

04/04/20255 de abril de 2025

Trump anunciou suas “tarifas recíprocas” no início desta semana, durante um evento no Garden de Rose da Casa Branca Imagem: Mark Schiefelbein/AP Photo/Picture Alliance

O universal de 10% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre todas as importações de mercadorias de muitos parceiros comerciais do país, foi introduzido no sábado.

A tarifa de 10% da “linha de base” entrou em vigor no golpe da meia -noite no leste dos EUA, marcando o início de uma nova era no comércio global.

O Reino UnidoAssim, BrasilAssim, Cingapura estão alguns dos países que enfrentam as taxas de 10%.

As tarifas de Trump – um imposto sobre importações estrangeiras – aumentaram a ordem comercial global que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, sob a qual as nações negociam sob taxas mutuamente acordadas.

Kelly Ann Shaw, ex -consultora comercial da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, disse nesta semana que a mudança, que ela descreveu como a “maior ação comercial de nossa vida”, representa “uma grande mudança sísmica e significativa” para o comércio entre os EUA e seus maiores parceiros.

Tarifas de Trump: uma aposta arriscada? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O anúncio do presidente dos EUA sobre as tarifas “recíprocas” na última quarta -feira – que ele chamou de “Dia da Libertação” – enviou os mercados globais que caíam e desgastou temores de uma recessão global.

Cerca de US $ 5 trilhões (4,56 trilhões de euros) foram varridos do mercado de ações até o final das negociações na sexta -feira, a maior venda desde a pandemia.

Tarifas mais altas, variando de 11% a 50%, em dezenas dos maiores parceiros comerciais dos EUA devem entrar em vigor à meia -noite de quarta -feira, 9 de abril.

Importações do União Europeia será atingido com uma tarifa de 20%. Bens de China enfrentará uma tarifa de 34%, além de uma taxa de 20% dos bens chineses implementados pelo governo Trump anteriormente.

As importações de aço e alumínio, bem como carros, caminhões e peças automáticas, estarão isentos das tarifas mais recentes, pois estão sujeitas a uma tarifa de segurança nacional de 25% separada.

O setor de energia, que em 2024 foi avaliado em US $ 645 bilhões em importações, também foi isento das tarifas.