Precisamos de um pouco de esperança, mas será que desviamos demasiado o nosso olhar dos perigos da crise climática? | Jonathan Watts

Jonathan Watts



EUSe o desespero é o pecado mais imperdoável, então a esperança é certamente a virtude mais abusada. Esta observação parece particularmente pertinente quando entramos na época da Cop – aquela época das megaconferências das Nações Unidas no final de cada ano, quando os líderes nacionais se sentem obrigados a convencer-nos de que o futuro será melhor, apesar das crescentes evidências em contrário.

A instabilidade climática e a extinção da natureza estão a tornar a Terra num lugar mais feio, mais arriscado e mais incerto: dessecando o abastecimento de água, aumentando o preço dos alimentos, deslocando humanos e não humanos, e assolando cidades e ecossistemas com tempestades, inundações, ondas de calor cada vez mais violentas, secas e incêndios florestais. Pior ainda pode estar reservado à medida que nos aproximamos ou ultrapassamos uma série de pontos de inflexão perigosos para a extinção da floresta amazônica. quebra de circulação oceânicacolapso da calota polar e outras catástrofes inimaginavelmente horríveis, mas cada vez mais possíveis.

No entanto, aparentemente ainda devemos ter esperança. É obrigatório. A mudança é impossível, dizem-nos, sem pensamento positivo e sem crença num futuro melhor. Essa é a mensagem de quase todos os políticos e líderes empresariais que entrevistei em quase duas décadas sobre a questão ambiental.

E vamos ouvi-lo novamente, no Cop16 da biodiversidade da ONU em CaliColômbia, que começou esta semana, depois na Cop29 climática em Baku, Azerbaijão, dentro de algumas semanas. Se as conflagrações internacionais anteriores servirem de guia, há poucas perspectivas de acção concreta aqui e agora, mas haverá planos cada vez mais ambiciosos para um futuro distante: roteiros, compromissos, metas, razões para ter esperança. E, claro, ouviremos isso mais alto nas eleições presidenciais dos EUA, que são sempre sobre qual candidato é mais fiel ao sonho americano de expansão sem fim.

Mas e se o problema for a esperança? E se a esperança for o antidepressivo que nos tem mantido confortavelmente entorpecidos quando temos todo o direito de estar tristes, preocupados, incitados a agir ou simplesmente zangados?

Estas não são perguntas que a maioria de nós deseja fazer. Eu inclusive, embora a maioria das pessoas que lêem a cobertura ambiental assumam o contrário, porque as tendências que relatamos são implacavelmente sombrias. Alguns dos meus colegas do Guardian brincam que o meu trabalho é fazer com que todos se sintam infelizes.

A Cop16, a conferência sobre biodiversidade, acontece esta semana em Cali, na Colômbia. Fotografia: Fernando Vergara/AP

Quem quer fazer isso? Mas muitas vezes acordo cheio de pavor. E embora as exortações para levantar o ânimo ou olhar as coisas de uma maneira mais positiva sejam, sem dúvida, bem-intencionadas, isso me deixa um pouco irritado. Não é saudável ficar preocupado, desde que não seja debilitante? Não faz parte de um processo de busca de mudança?

Nova pesquisa revela que as pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas com o clima têm maior probabilidade de se envolverem em ações coletivas. A história, pelo contrário, mostra que o optimismo fabricado pode levar à complacência e à evasão de responsabilidades.

Na década de 1990, a esperança – juntamente com a dúvida – era o antídoto da indústria dos combustíveis fósseis para o princípio da precaução, a ideia sensata de que alguns problemas tinham implicações tão terríveis que a humanidade deveria pecar pelo lado da cautela, mesmo que a ciência não estivesse completamente resolvida. Quando George W Bush era presidente, inicialmente estava tão preocupado com o impacto dos combustíveis fósseis no clima que pensou em regulamentar a indústria petrolífera. Mas ele recuou alegando que as gerações futuras provavelmente desenvolveriam novas tecnologias para resolver o problema. Chame isso de idiota, chame isso de ilusão ou chame isso de esperança, o resultado foi o mesmo: nenhuma ação.

Esta parece mais uma vez ser a tentação do governo trabalhista britânico ao prometer 22 mil milhões de libras para projectos de captura e armazenamento de carbono. Supõe-se que esta tecnologia capte as emissões de gases de efeito estufa antes que elas entrem na atmosfera. Mas é incrivelmente caro, nunca funcionou à escala necessária e, até agora, tem sido em grande parte um estratagema para a indústria petrolífera continuar a bombear.

Existem tipos de esperança mais construtivos e menos manipuladores, é claro. Esperança baseada no bom senso e na ciência sólida, esperança baseada em ações tomadas hoje e não em ações prometidas num futuro distante. Esperança baseada em manter nosso planeta habitável, em vez de colonizar Marte ou esperar por recompensas na vida após a morte. Esta é a esperança que gera mudança. Alguns dos defensores mais eficazes da ação climática, como Cristiane Figueres e e Katharine Hayhoesão defensores impressionantemente eficazes desse pensamento positivo.

E, sim, há boas notícias, mesmo no que diz respeito ao ambiente: a extraordinária expansão das energias renováveis ​​excedeu até as previsões mais optimistas (embora uma enorme parte da oferta extra tenha sido absorvida pela procura extra de inteligência artificial, criptomoedas e mídias sociais); as emissões de carbono poderão de facto diminuir este ano (embora os analistas tenham dito que durante anos e se e quando isso acontecer, as reduções serão certamente demasiado superficiais para evitar que o aquecimento global ultrapasse os 1,5ºC, provavelmente 2ºC e possivelmente 3ºC ou 4ºC); e a população humana poderá atingir o seu pico em meados do século (o que daria a outras espécies mais espaço para respirar, desde que ainda não tenham sido extintas).

No Guardian tentamos apresentar soluções e também problemas. Mas é preciso haver um equilíbrio que reflita a realidade. Após a recente Semana do Clima de Nova Iorque, o jornalista Amy Westervelt escreveu da repetição zumbi de “temos que permanecer positivos!”, “conte as histórias positivas!” e “dar esperança às pessoas!”, mesmo quando a realidade do momento era a devastação do furacão Helene, os deslizamentos de terra mortais no Nepal, a condenação de um activista climático do Reino Unido a dois anos de prisão e as notícias de que as empresas de combustíveis fósseis estão a expandir a produção. Como ela disse: “Não me interpretem mal, há boas notícias e sei como é importante partilhá-las e saboreá-las, mas o foco na positividade, excluindo qualquer outra coisa, parecia completamente surreal e, se eu ‘ estou sendo honesto, um pouco assustador.”

A esperança é, na melhor das hipóteses, uma crença motivadora, uma ferramenta, uma mercadoria. Nunca deveria ser enfiado na garganta de outras pessoas – especialmente daquelas que estão a sofrer as consequências da realização de desejos de consumidores mais ricos e distantes.

Atualmente, na floresta amazônica, o clima político e as políticas governamentais são muito melhores sob o presidente Lula do que sob o presidente Bolsonaro, mas a situação no terreno é ficando pior. Cada vez mais estações secas deixaram alguns dos maiores rios do mundo em níveis terrivelmente baixos e houve mais incêndios este ano do que em qualquer momento em duas décadas.

pular a promoção do boletim informativo As histórias mais importantes do planeta. Receba todas as notícias ambientais da semana – as boas, as ruins e as essenciais Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Infelizmente, não basta que este governo seja melhor que o anterior. Precisa da ajuda do resto do mundo. Isso fica claro nas grandes tendências: a América do Sul está se tornando mais quente, mais seco e mais inflamável Incêndios estão girando florestas em emissores de carbono em vez de sumidouros de carbono. Até metade do Amazônia poderá atingir um ponto de inflexão em 2050, como resultado estresse hídrico, desmatamento e perturbações climáticas.

Os habitantes das florestas enfrentam uma realidade diária que se assemelha cada vez mais a um apocalipse. As promessas de ajuda baseiam-se em ainda mais negócios como de costume. Não é de surpreender que muitos se sintam vítimas de um truque de confiança.

Ailton Krenak, um intelectual indígena brasileiro, disse que os povos originários aprenderam a desconfiar das esperanças baseadas no desenvolvimento econômico. “Quando denuncio esta espécie de fim do mundo, não estou renunciando à esperança. Mas também não quero promover uma “esperança placebo”, onde você dá um tapinha no ombro de alguém e diz que tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Vamos piorar por um tempo. Mas depois disso podemos melhorar, desde que aprendamos a renunciar”, observou ele em recente entrevista com Mongabay.

Essa suspeita tem raízes profundas – e não apenas no Brasil. A esperança foi transformada em arma por missionários cristãos, prometendo uma vida após a morte melhor. Depois, pelos colonizadores, oferecendo acesso a uma civilização supostamente superior. Depois, pelo mercado capitalista, com a atração da riqueza e do conforto em troca de terra e natureza.

A promessa de um amanhã melhor é sedutora para culturas que hoje colocam maior ênfase no contentamento. “O povo Yanomami, que habita o maior território indígena do Brasil, não tem palavra para esperança, nem nada parecido”, disse-me a antropóloga Ana Maria Machado. “Eles vivem muito no presente e seu foco está nos relacionamentos agora, e não no futuro.” Ela disse que as visões de futuro delineadas pelo xamã mais conhecido dos Yanomami, Davi Kopenawa, pressagiam o fim do mundo. Ele descreveu a crise climática como a “vingança da natureza”. No entanto, isso não o impediu de ser um dos mais fortes defensores do Brasil de uma ação global para proteger a natureza e reduzir as emissões.

Outros primeiros povos do Círculo Polar Ártico e da Austrália também veem uma ligação sinistra entre esperança e colonialismo. “A política da esperança consiste em nos atrair para que nos concentremos na promessa do futuro, em vez de nos concentrarmos nos desafios do presente”, escrevem Marjo Lindroth e Heidi Sinevaara-Niskanen da Universidade da Lapônia.

Tudo isso não significa sugerir que os povos indígenas tenham todas as respostas, nem que exista uma perspectiva indígena homogênea. Mas as culturas que têm estado na ponta do capitalismo do carbono são muitas vezes as que têm uma visão mais clara sobre o mau uso da esperança para encorajar o risco em vez da responsabilidade, e para destruir o presente em nome do futuro.

Se você não está alarmado com o que está acontecendo com as florestas, os oceanos, as calotas polares, as cidades, as fazendas e os supermercados, então você não está prestando atenção suficiente. Isso pode ser devido ao medo, dúvida ou ignorância. Ou talvez você esteja envolvido naquela forma insidiosa e complacente de esperança de longo prazo que tem desviado o nosso olhar, dando-nos uma pausa, retardando a ação e normalizando a degradação do nosso planeta natal. Essencialmente, isto pode resumir-se ao facto de deixarmos os nossos problemas para os nossos filhos. Onde está a esperança nisso?