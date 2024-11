Preços dos ovos sobem nos EUA em meio a esforços para conter a propagação da gripe aviária | Notícias sobre comida

Islamabad, Paquistão – O ex-primeiro-ministro preso, Imran Khan, exortou seus apoiadores a “lutar até o fim” enquanto as autoridades paquistanesas reprimido contra os manifestantes que pediam a sua libertação.

As forças de segurança entraram em confronto na terça-feira com apoiantes do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), de Khan, que romperam barreiras enquanto marchavam em direção ao centro da capital bloqueada, Islamabad, numa tentativa de encenar um protesto.

O manifestantes exigem o regresso daquilo que chamam de “mandato roubado” após as eleições de Fevereiro, a libertação dos presos políticos e a reversão de uma alteração constitucional que permite a um governo civil convocar o exército para o ajudar a implementar a “lei e a ordem”.

Numa publicação nas redes sociais, Khan disse aos manifestantes para permanecerem pacíficos e unidos, dizendo que a sua luta é pela “sobrevivência e verdadeira liberdade” do Paquistão.

À medida que as tensões aumentavam, o governo rejeitou perspectivas de “mais diálogo” com o PTI e acusou a esposa de Khan, Bushra Bibi, de orquestrar a agitação.

“A perda de vidas e os danos económicos dos últimos dias recai diretamente sobre os ombros de uma pessoa”, disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, numa conferência de imprensa na noite de terça-feira. “Ela é totalmente responsável por esse caos.”

Liderados por Bibi, que foi lançado recentemente da prisão após quase nove meses de encarceramento, um comboio do PTI partiu no domingo de Khyber Pakhtunkhwa, uma província controlada pelo PTI no noroeste, com o objetivo de chegar à capital.

Apesar de enfrentarem uma série de obstáculos, incluindo o fechamento de rodovias e o bloqueio de contêineres, centenas de apoiadores do PTI chegaram na manhã de terça-feira a D-Chowk, um local na altamente fortificada Zona Vermelha de Islamabad, que abriga importantes escritórios do governo – incluindo a presidência, o gabinete do primeiro-ministro. escritório, a Assembleia Nacional e o Supremo Tribunal – bem como o enclave diplomático.

Inicialmente, os seguranças presentes no local se retiraram, permitindo que a multidão subisse nos contêineres, gritando slogans e agitando bandeiras do PTI.

No entanto, membros da unidade paramilitar Rangers substituíram rapidamente a polícia e responderam com fogo real e gás lacrimogéneo, cobrindo a área com um fumo espesso e forçando os manifestantes a dispersar-se. O PTI disse que duas pessoas foram mortas.

Ao cair da noite, as autoridades desligaram as luzes da rua, mergulhando a área na escuridão e aumentando o receio de uma operação em grande escala contra os manifestantes.

O comboio PTI estava estacionado a menos de 3 km (quase 2 milhas) de D-Chowk.

A conectividade com a Internet, por sua vez, permaneceu irregular ao longo do dia para usuários em toda a cidade, com serviços de dados móveis completamente inacessíveis.

Bibi, que até agora manteve uma presença apolítica mas influente na vida de Khan, fez vários discursos curtos ao longo do dia, instando os apoiantes do PTI a permanecerem firmes.

“Nosso protesto não terminará até que Imran Khan esteja entre nós e nos diga o que fazer a seguir”, disse ela aos apoiadores, encorajando-os a avançar em direção a D-Chowk.

No início do dia, Naqvi, o ministro do Interior, insinuou-se sobre Bibi quando alegou que uma “mão oculta” estava a sabotar os esforços de resolução pacífica e a promover uma agenda anti-Estado.

“Toda a sua liderança está interessada em ter diálogos pacíficos, mas há uma mão oculta que controla a tomada de decisões e tem uma agenda anti-Paquistão. Na minha experiência, essa mão oculta é a causa raiz de todo esse caos”, disse Naqvi aos repórteres na manhã de terça-feira.

Entretanto, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif manteve-se em grande parte silencioso sobre os protestos em curso.

Sua única ação pública na terça-feira, além de se encontrar com o presidente bielorrusso, Aleksandr Lukashenko, em visita, foi comparecer aos funerais de três Rangers que foram mortos em um incidente de atropelamento e fuga na noite de segunda-feira.

O governo acusou os apoiadores do PTI de estarem por trás das mortes, afirmação que o partido negou veementemente. Separadamente, disseram as autoridades, um policial também morreu em confrontos com manifestantes na segunda-feira, quando eles se aproximavam de Islamabad.