Prefeito de Mariana vai a Londres ver ação contra BHP – 12/03/2025 – Painel

A Microsoft anunciou que o Skype será desativado em 5 de maio de 2025, depois de mais de 20 anos de serviço. Depois do encerramento da plataforma, os usuários poderão migrar para o Microsoft Teams e outros aplicativos, como o Google Meet, WhatsApp e muito mais.

Em maio, o Skype vai ser desativado, mas há ao menos 7 apps para fazer chamadas de vídeo: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Instagram, FaceTime, Discord.

1. Microsoft Teams

O Microsoft Teams é o substituto oficial após o encerramento do Skype. A Microsoft já havia concentrado tarefas pessoais, acadêmicas e profissionais no aplicativo que, inclusive, substituiu oficialmente o antigo Skype For Business (versão corporativa do app) em 2019.

Os usuários do Skype poderão sincronizar o histórico de mensagens, os grupos e os contatos automaticamente ao entrarem no Teams com a conta do serviço. Mas, se for o caso, também poderão exportar os dados se forem criar uma nova conta.

O Teams está disponível no Android (play.google.com) e iOS (apps.apple.com), assim como pode ser baixado no computador (microsoft.com).

2. Google Meet

O Google Meet é o serviço de videoconferências do Google, disponibilizado no navegador e em aplicativo para celulares (Android | iOS). Com um teor mais profissional, o app permite que chamadas entre duas pessoas durem até 24 horas — contudo, para reuniões que tenham três ou mais participantes, o tempo estimulado da chamada é de 60 minutos.

Recentemente, a plataforma implementou novos recursos de inteligência artificial (IA) que permitem realizar anotações automáticas das reuniões, além de oferecer a tradução de legendas compatível com quase 70 idiomas. A ferramenta é restrita ao Google Workspace a partir da função “Reuniões e Mensagens de IA”.

3. Zoom

O Zoom Meetings é outra opção também muito utilizada para chamadas de vídeos corporativas. A plataforma pode ser usada na versão web ou aplicativo para computador (Windows | macOS) e celular (Android | iOS).

Assim como o Google Meet, o Zoom possui tempo limitado a depender do tipo de conta do usuário. Para o plano básico, as reuniões têm duração de 40 minutos, para o plano pago, elas podem durar até 30 horas.

O Zoom oferece um assistente de IA para reuniões chamado AI Companion, disponível para todos os assinantes de planos pagos da plataforma, sem custo adicional.

4. WhatsApp

O WhatsApp, normalmente, é mais usado para chamada de vídeos informais entre familiares e amigos. Contudo, ele também pode ser utilizado para conversas mais formais de trabalho, se for o caso.

A função de ligação em vídeo do app de conversas suporta até 32 participantes e é feita a partir do menu superior do bate-papo no celular (Android | iOS) e computador (whatsapp.com).

5. Instagram

Assim como o WhatsApp, o Instagram também oferece a opção de chamada de vídeo para realizar bate-papos na rede social.

O recurso de videochamadas do Instagram permite que você converse individualmente, ou com até oito pessoas, tanto no celular (Android | iOS) quanto no computador. Durante o bate-papo, o usuário pode usar recursos extras, como efeitos de rosto ou avatares da Meta.

6. FaceTime

O FaceTime é um serviço da Apple que permite chamadas de áudio e vídeo entre usuários de dispositivos Maçã com a conta da Apple (iOS). A ferramenta permite que o perfil faça reuniões por um link compartilhável, compartilhe conteúdo da tela e assista a vídeos ou ouça músicas pelo SharePlay.

7. Discord

O Discord é uma plataforma de comunicação que também permite a interação individual ou em grupo. Com ele, é possível realizar chamadas de áudio ou vídeo para conversas casuais com amigos quanto para participar de comunidades que possuem interesses em comum, como jogos online.

O app está disponível para Android (play.google.com), iOS (apps.apple.com) e também para o computador (discord.com).