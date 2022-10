Prefeito Tião Bocalom protocola pedido para viajar a Portugal com tudo pago pela prefeitura

Um pedido protocolado na Câmara Municipal de Rio Branco caiu como uma bomba no colo dos vereadores nesta quarta-feira, dia 26: o prefeito Tião Bocalom (PP) quer viajar para Lisboa, em Portugal, na Europa, com tudo pago pela com dinheiro da prefeitura.

A informação foi obtida, em primeira mão, pelo site Notícias da Hora, ainda não é de conhecimeto de todos os 17 vereadores. Dois dos políticos, ouvidos pelo site, se dizem estarrecidos com o pedido. “As obras estão paradas, o prefeito não se explica, e ainda quer ser senador desse jeito. Outra viagem para o exterior, e nada melhora na cidade, infelizmente”, avalia.

Essa será a segunda viagem internacional do prefeito para a Europa, caso Bocalom seja autorizado pelos parlamentares, os quais são, em maioria, apoiadores do prefeito. A assunto ainda é tratado como “sigiloso” entre os parlamentares da base, incluindo os da Mesa Diretora.

Outro vereador, integrante da base de apoio do prefeito, perguntado sobre a necessidade de aprovação dos vereadores, diz desconhecer a pauta da viagem: “Será que ele virá aqui para explicar isso? Fica difícil, mas a maioria sempre aprova, porque a gente é da base”, analisa.

O vereador N. Lima (PP), presidente da Câmara, apesar de confirmar o pedido do prefeito ao parlamento, não deu informações detalhadas sobre a solicitação do prefeito. A Assessoria Técnica da Mesa Diretora atua para sanar todas as dúvidas e colocar o pedido do prefeito em votação.